O săptămână de bucurie, credință și solidaritate: Școala de Vară „De drag, pentru copii…” – ediția a V-a, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mănăștur

Peste 300 de copii, zeci de voluntari, preoți, educatori și părinți. O săptămână plină de activități, zâmbete, rugăciuni și fapte bune. Aceasta este, în câteva cuvinte, imaginea celei de-a cincea ediții a Școlii de Vară „De drag, pentru copii…”, organizată între 11 și 15 august 2025 de Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Grădinița „Academia Piticilor” și ATCOR Cluj.

Curtea și spațiile parohiei s-au transformat, pentru cinci zile, într-o adevărată „academie a bucuriei”, unde credința, joaca și educația s-au împletit într-un mod firesc și viu.

Un program din dragoste pentru copii

Zilnic, copiii au început cu rugăciunea de dimineață, după care au participat, pe grupe de vârstă (6–9 ani și 10–14 ani), la ateliere creative, jocuri, cateheze și repetiții muzicale, în pregătirea recitalului final.

Coordonați de educatoarele de la Grădinița „Academia Piticilor” și de voluntarii ATCOR, cei mici au învățat, s-au jucat, au creat și au legat prietenii. Activitățile au fost adaptate fiecărei vârste, iar atmosfera a fost una de încredere, veselie și formare duhovnicească.

Mesele comune – organizate în două ture, cu rugăciune rostită înainte și după – au fost un moment aparte: copiii cântau la masă, se ajutau între ei, strângeau după ce mâncau și mulțumeau pentru fiecare zi.

Joi: pelerinaj-surpriză la Alba Iulia

Unul dintre cele mai așteptate momente ale săptămânii a fost excursia la Alba Iulia, oferită gratuit de parohie pentru 250 de copii. Înainte de plecare, părintele paroh Dan Cismaș a rostit o rugăciune de binecuvântare, iar cinci autocare au pornit spre Cetatea Marii Uniri.

Copiii au vizitat Catedrala Reîntregirii, Cetatea Alba Carolina, Traseul celor Trei Fortificații și, la întoarcere, Mănăstirea Dumbrava, unde s-au închinat și au primit binecuvântare.

Vineri: sărbătoare, pricesne și un gest de mare omenie

Ziua de vineri, 15 august – Adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii – a fost o încununare a întregii săptămâni.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în prezența copiilor și a întregii comunități. În cuvântul de învățătură, părintele paroh a vorbit despre mijlocirea Maicii Domnului și importanța apropierii de Dumnezeu încă din copilărie.

La momentul chinonicului, copiii au susținut un recital emoționant de pricesne închinate Maicii Domnului, coordonați de părintele arhidiacon Adrian Hodoroga.

După slujbă, în curtea bisericii, a avut loc festivitatea de premiere, iar fiecare copil a primit o diplomă de participare.

Târgul caritabil – lecție de generozitate

Momentul cel mai emoționant al întregii săptămâni a fost, fără îndoială, Târgul Caritabil, organizat în sprijinul Irinei Călăcean, o fetiță de doar un an și jumătate din Cluj, diagnosticată cu paraplegie spastică tip 52, o boală genetică extrem de rară.

Copiii au adus de acasă jucării și cărți, pe care le-au oferit spre vânzare pentru această cauză nobilă.

‍ Doamnele din parohie au pregătit, cu dragoste, o mulțime de bunătăți – pizza, hot-dog, sarmale, crispy, prăjituri, porumb fiert, mălai cu lapte, limonadă și socată – toate vândute celor prezenți.

Comunitatea a răspuns cu inimă largă. În doar câteva ore, s-a strâns suma impresionantă de 38.709 lei, oferită integral familiei Irinei, prezentă la eveniment. Cu lacrimi în ochi, părinții și-au exprimat recunoștința pentru acest gest de solidaritate și speranță.

O săptămână de lumină pentru viitor

Școala de Vară „De drag, pentru copii…” nu a fost doar o activitate educativă de vacanță. A fost o săptămână în care s-au sădit semințele credinței, prieteniei, implicării și dragostei față de aproapele.

Sub îndrumarea părintelui Dan Cismaș, cu ajutorul voluntarilor, al educatoarelor și al părinților, comunitatea parohiei din Mănăștur a arătat că Biserica poate fi, cu adevărat, acasă pentru copii.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Partener media: Radio Renașterea

Pentru mai multe imagini și video din timpul săptămânii, urmăriți pagina de Facebook a parohiei și galeria de pe site.