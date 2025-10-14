O seară dedicată liedului contemporan, feminității și poeziei la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Iubitorii muzicii vocale sunt invitați miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Amfiteatrul „Cornel Țăranu” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, pentru o seară de lieduri contemporane reunite sub titlul „Dialoguri cu și despre femei”. Protagonistele recitalului sunt mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Diana Dembinski-Vodă, care vor aduce în fața publicului o selecție de lucrări semnate de compozitori contemporani români, inspirate din versurile unor poeți celebri precum George Bacovia, Nina Cassian, Marin Sorescu, Nichita Stănescu sau Odysseas Elytis. Programul serii propune o călătorie sonoră în universul liric și sensibil al feminității, prin pagini muzicale semnate de Felicia Donceanu, Dan Buciu, Oana Vardianu, Carmen Maria Cârneci, Marcel Octav Costea, Olguța Lupu, Dan Dediu, Diana Dembinski-Vodă și Christian Alexandru Petrescu.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și se înscrie în programul Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania” sau direct de la locație, în limita locurilor disponibile.