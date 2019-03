O seară dedicată Maicii Domnului și mamelor, la Biserica Ortodoxă ,,Sfânta Treime” din Bistrița

Duminică seara, după Paraclisul Maicii Domnului și cateheza duminicală, în Biserica noastră a avut loc un eveniment deosebit dedicat Maicii Domnului și mamelor, intitulat Mamei mele, cu drag !

Programul a început la ora 17:00, cu slujba paraclisului, unde au participat numeroși copii și tineri care, mai apoi, au interpretat poezii, cântece și pricesne. Micii artiști sunt elevi ai Liceului de Muzică « Tudor Jarda » din Bistrita, elevi ai claselor cu program after-school « Sfântul Stelian » și membri ai grupului parohial de tineret.

De la Liceul de Muzică din Bistrița și Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” au participat numeroși copii și tineri care au impresionat prin simplitatea, talentul și dăruirea lor. Dintre aceștia amintim pe Dragoș Popa – chitară, clasa a V-a, Preludio Triston de Maximo Diego Pujol, prof. Valentin Popț; Bianca Ștecz și Cristina Zăgrean, – Poezia mamei de Ursăciuc Narcis; Grupul after school ”Sfântul Stelian”; Teodora Florea, cls. a IX-a – Priceasna A bătut la ușa ta cineva, prof. canto Alida Barbu; Ionela Varvari, cls. a XII-a – Doina Câte doruri sunt pe lume, prof. canto Roxana Costeanu; Violeta Todoran, cls. a XI-a – Priceasna O, Măicuță Ssfântă, prof. canto Ioana Popa; Alexandru Moldovan, cls. a IV-a – poezia Mama mea de Maria Luca, grupul after school ”Sf. Stelian”; Diana Pop, cls. a X-a – De ce fug, mamă, la tine; Alin Fodorca, cls. a X-a – Sărut mâna, mama mea, prof. canto Alida Barbu; Violeta Todoran, cls. a XI-a – Doina Mamă, dorul dumitale; Viorica Ștefureac, cls. a XI-a – Spusu-i-am mamii de mică prof. canto Ioana Popa; Teodora Florea, cls. a IX-a – Mamă, dor nestâmpărat, prof. canto Alida Barbu; Ionela Varvari, cls. a XII-a – Priceasna Am venit la tine, Doamne, prof. canto Roxana Costeanu; Diana Pop, cls. a X-a – Priceasna Blândul păstor, Alin Fodorca, cls. a X-a – Priceasna Tinere, te cheamă Domnul prof. canto Alida Barbu; Priceasna Să se îndrepteze și La Tine vin, Măicuță- grupul parohial de tineret.

La final, copiii și tinerii au ascultat și câteva cuvinte ziditoare de suflet punându-se accentul pe relațiile de prietenie care trebuie să existe între oameni și au fost îndemnați să-și trăiască copilăria și tinerețea frumos și să le acorde respectul cuvenit păriților.

Pr. Tudor Mudure