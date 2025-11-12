Radio Renașterea

O, Sfinte Atanasie, podoaba Ţării Năsăudului, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre

Vorbe de înțelepciune

Condacul al 13-lea din Acatistul Sfântului Martir Atanasie Todoran:

O, Sfinte Atanasie, podoaba Ţării Năsăudului, lauda şi slava sfinţilor, martir pentru apărarea credinţei ortodoxe, tăria şi nădejdea celor jertfiţi pentru Dumnezeu, neam şi Biserică, mărturisitor şi trăitor al dumnezeieştii Evanghelii şi al Sfintei Tradiţii, cel încununat de Hristos cu toate bunătăţile cereşti, primeşte de la noi, nevrednicii, mulţumire şi cântare şi roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre, ca împreună, într-un glas, să-I cântăm: Aliluia!

