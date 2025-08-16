Radio Renașterea

Activități parohiale

O vară plină de lumină la Parohia Lita

de | aug. 16, 2025

Urmând indemnul Mantuitorului din Luca 18, 16-17 care ne spune ,,Lăsați copiii sa vina la mine ca a lor este împărăția cerurilor” în această vară, căminul cultural și biserica din Parohia Lita au fost pline de râsete, culoare și bucurie.

Copiii și tinerii comunității noastre au participat la o frumoasă Școală de Vară, unde fiecare zi a adus ceva nou și minunat: pictură pe sticlă, jocuri interactive pline de energie, vizionarea unui film cu mesaj profund și momente de meditație religioasă care au adus liniște și încredere în suflete.

Întreaga experiență s-a încheiat cu o excursie de neuitat, în care am petrecut clipe prețioase împreună, întărind prietenii și creând amintiri care vor rămâne vii în inimile tuturor.

„Învățați-ți-l pe copil calea pe care trebuie să meargă, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 22:6)

Această Școală de Vară nu a fost doar o serie de activități, ci o adevărată sămânță de credință, bucurie și iubire, plantată în inimile celor mici.

