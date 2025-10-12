„O vioară mică de-aș avea” – concert pentru copii la „Toamna Muzicală Clujeană”

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” continuă marți, 14 octombrie 2025, cu două evenimente dedicate celor mai tineri iubitori ai muzicii. De la ora 17:00 și ora 18:00, Centrul de Cultură Urbană – Pavilionul Tinerilor (str. Parcul Feroviarilor) va găzdui concertul pentru copii „O vioară mică de-aș avea”, un proiect semnat de Dalma Toadere, în dublă ipostază de dirijor și moderator. Conceput special pentru publicul tânăr, evenimentul își propune să îi introducă pe copii în universul instrumentelor muzicale printr-o abordare plăcută, educativă și interactivă. Micii participanți vor descoperi farmecul viorii și vor învăța să asculte activ muzica, transformând experiența concertului într-o aventură sonoră plină de bucurie.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Pentru a asigura participarea, publicul este invitat să completeze formularul de înscriere pus la dispoziție de organizatori.

Pentru celelalte concerte din cadrul Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”, biletele pot fi achiziționate online, de pe platformele entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau direct de la locație, cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.