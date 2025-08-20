Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii | Sfântul Paisie Aghioritul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Paisie Aghioritul:

„Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Vorbe de înțelepciune