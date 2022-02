Oare chiar m-am întors de la Athos? | Dan C. Mihăilescu

Pentru întâia oară, în acest an, la 15 februarie, se sărbătorește Ziua națională a lecturii. Noi am ales să vă lecturăm tocmai din paginile omului care, prin excelență, aduce cartea: eseistul, criticul și istoricul literar Dan C. Mihăilescu. Dacă într-un interviu din revista Familia, din 2008, Nicolae Manolescu îl aprecia ca fiind „cel mai bun cronicar literar contemporan”, Dan C. Mihăilescu se descrie pe sine însuși astfel: „Eu sunt tot ce poate fi mai necronicar literar, adica sunt eseist, moralist, digresiv, logoreic, asociativ. Îmi place să fac și spectacolul meu, adică să folosesc de multe ori textul ca pretext pentru giumbușlucurile mele. Deci natura mea este efectiv una de literat. De poet, cum am și fost până la 24-25 de ani și din cauza asta modelul meu principal, marea energie lirică prin care am fost matrițat este Ioan Alexandru.”

Lectura noastră este un pelerinaj întru cuvânt, în Muntele Athos, dar și o călătorie înlăuntrul sinelui autorului. Veți asculta fragmente din deopotrivă diafana și savuroasa carte-cronică Oare chiar m-am întors de la Athos?, a lui Dan C. Mihăilescu, scribul, cum se autodefinește, însoțitor al pictorilor din grupul Prolog, în pelerinajul din 2011, în Sfântul Munte.

Iată ce scrie Costion Nicolescu despe carte și autor: „Nu este atât o carte despre Athos, cât o carte despre Dan C. Despre răsfrângerea (sau frângerea? sau înfrângerea?) lui de sine în oglinda Athosului. Chipul din această oglindă este redat cu o sinceritate totală, fără menajamente, fără cosmetizări («Mi s-a părut mai cinstit să-mi dezvălui necredinţa doritoare de har»), lucru rar în lumea culturală de azi. Situarea sa pare să fi avut ceva din lupta lui Iacob cu îngerul (Facerea, 32, 24-30), cu farmecul aferent… Cum se ştie, Îngerul este, de fapt, Dumnezeu Însuşi. Iacob s-a luptat ca să-I smulgă binecuvântarea. Până la urmă a obţinut-o, ceea ce-i doresc din inimă şi dragului de Dan C. Însă pentru el lupta abia dacă a început…“

Dacă Dan C. Mihăilescu se întreabă dacă oare chiar s-a întors de la Athos, noi, cu certitudinea emoției, bucuriei trăirii, da, am fost, întru această carte, pe dinlăuntru, în Sfântul Munte.