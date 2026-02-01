„Om sărac, om bogat” – un dialog despre rostul pământului și al omului | interviu cu Prof.Univ.Dr. Avram Fițiu, USAMV Cluj-Napoca

Emisiunea Dialoguri de la Radio Renașterea l-a avut ca invitat pe dl Avram Fițiu, profesor universitar dr. la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, într-o ediție intensă, sinceră și profund ancorată în realitățile satului românesc de azi. Tema întâlnirii – „Om sărac, om bogat” – a deschis o reflecție amplă despre agricultură, identitate, demnitate și sens.

Un popor între frământare și supraviețuire

Pornind de la ideea că România este adesea numită „Grădina Maicii Domnului”, profesorul Avram Fițiu a vorbit despre neliniștile profunde ale poporului român. Schimbările istorice repetate, pierderea masivă de populație și înstrăinarea terenurilor agricole sunt, în viziunea sa, semnele unei rupturi între om și pământ, între identitate și realitatea economică.

Întrebarea „A fost vreodată românul cu adevărat liniștit?” a deschis o discuție despre istoria zbuciumată a acestui neam, dar și despre extraordinara lui capacitate de a rezista prin muncă, credință și atașament față de glie.

Țăranul fără pământ – o contradicție

Una dintre ideile centrale ale dialogului a fost legătura organică dintre țăran și pământ. „Un țăran fără pământ e un nonsens”, a subliniat și cu alte ocazii invitatul nostru, extinzând apoi reflecția: ce înseamnă un român fără România? Nu doar în sens geografic, ci ca pierdere a legăturii cu valorile, cu tradiția și cu responsabilitatea față de locul în care trăiește.

România – furnizor de materie primă sau creator de valoare?

Discuția s-a mutat apoi în zona economică. România produce hrană, dar adesea exportă materie primă și importă produse finite. Profesorul Avram Fițiu a pledat pentru o schimbare de paradigmă: de la simplu furnizor de grâu, lapte sau animale vii, la producător de alimente procesate, cu valoare adăugată, identitate și poveste.

A deveni „morar și brutar al continentului” înseamnă investiții locale, lanțuri scurte de aprovizionare, cooperative funcționale și respect pentru producătorul mic și mijlociu.

Ce mai înseamnă sărăcia azi?

Sărăcia nu mai arată ca în trecut, dar este la fel de dureroasă. Nu mai e doar lipsa hranei, ci lipsa siguranței, a demnității economice și a perspectivelor. Sărăcia îi atinge atât pe producători – prin prețuri mici și dependență de subvenții – cât și pe consumatori, prin acces limitat la hrană sănătoasă și locală.

„Oriunde în lume, statul urmează inițiativa privată.” Cum îi salvăm pe producători?

Legumicultorii, crescătorii de animale, apicultorii, pomicultorii sau micii fermieri de la munte au nevoie, în viziunea invitatului, de organizare, educație antreprenorială și sprijin real pentru procesare și vânzare directă. Profesorul a vorbit și despre „decaloguri” – seturi de principii pentru fiecare categorie de producător – care pun în centru calitatea, etica muncii și relația corectă cu consumatorul.

Decalogul oierului, cel mai important domeniu în următorii 50 de ani

Nu înlocui rasele tradiționale cu unele străine. Nu vinde mielul „pe picior”. Vinde în vestul Europei. Nu te baza pe subvenție.

Unde e șansa de profit?

Printre domeniile cu potențial au fost menționate agricultura ecologică, produsele tradiționale autentice, procesarea la scară mică și turismul agricol. Povestea din spatele produsului devine esențială: oamenii nu mai cumpără doar hrană, ci încredere, identitate și sens.

Despre hrana de azi

Carnea, legumele și fructele de pe masa noastră au fost analizate din perspectiva calității și a modului de producție. Invitatul a atras atenția asupra diferenței dintre hrană industrială și hrană vie, crescută cu grijă față de sol, animale și oameni.

Turismul agricol – punte între oraș și sat

O altă temă importantă a fost turismul agricol, văzut ca o șansă pentru revitalizarea satului românesc. Nu doar cazare la țară, ci experiențe autentice: muncă în gospodărie, hrană locală, povești și rânduieli păstrate, dar și terapie prin conexiune reală cu beneficiile naturii.

Câți țărani bogați mai are România?

Bogăția nu a fost definită doar în bani. Țăranul bogat este cel care are pământ, sănătate, comunitate și sens în ceea ce face. Este cel care nu trăiește doar din subvenții, ci din munca sa bine organizată și din respectul consumatorilor.

Și, la final, despre muzică

Într-o notă caldă, dialogul s-a încheiat cu o întrebare neașteptată: ce muzică ar trebui să asculte agricultorul român? Răspunsul a venit firesc – muzica ce îl leagă de rădăcini, care îi dă putere și îi amintește cine este.

Ajungem astfel la finalul unui dialog dens și necesar, în care am vorbit despre sărăcie și bogăție nu doar ca realități economice, ci ca stări de viață, de comunitate și de conștiință.

Îi mulțumim profesorului Avram Fițiu pentru luciditatea, onestitatea și profunzimea cu care a pus în lumină problemele agriculturii românești, dar și pentru deschiderea spre soluții care pornesc din respectul față de pământ, față de muncă și față de om.

Poate că adevărata bogăție începe acolo unde există sens, rânduială și continuitate, iar sărăcia se instalează atunci când se pierde legătura dintre om și rostul său.

Mulțumindu-i dlui profesor Avram Fițiu pentru acest dialog, vă invităm și pe dumneavoastră să-l ascultați.