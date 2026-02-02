ONU: Prima săptămână din februarie este dedicată armoniei interreligioase

Prima săptămână din luna februarie (1-7 februarie) este marcată anual de Organizația Națiunilor Unite (ONU) drept Săptămâna Mondială a Armoniei Interreligioase.

Inițiativa a fost propusă în cadrul Adunării Generale a ONU din 23 septembrie 2010 de către Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și a fost adoptată în unanimitate în data de 20 octombrie 2010.

Demersul se întemeiază pe inițiativa A Common Word, lansată în anul 2007, care a încurajat dialogul dintre liderii musulmani și creștini pe baza a două porunci fundamentale comune: iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Aceste principii sunt considerate esențiale și oferă un fundament teologic solid pentru înțelegere și pace.

Eveniment dedicat dialogului

În cadrul săptămânii va avea loc la Geneva un eveniment intitulat „Consolidarea multilateralismului în vremuri de provocări globale”, organizat de Misiunea Permanentă a Regatului Hașemit al Iordaniei pe lângă ONU.

Manifestarea marchează cea de-a 11-a ediție a Dialogului Interreligios de la Geneva și va reuni ambasadori, reprezentanți la nivel înalt ai marilor tradiții religioase, precum și membri ai comunității internaționale de la Geneva.

„Această săptămână le permite acestor grupuri să devină conștiente unele de altele și să întărească mișcarea prin construirea de legături și prin evitarea suprapunerii eforturilor”, se arată pe site-ul oficial al inițiativei.

Participarea Bisericii la dialog

Biserica Ortodoxă Română participă activ la dialogul interreligios și interconfesional. Reprezentanții cultelor religioase recunoscute din România și ai Guvernului s-au întâlnit în luna ianuarie a anului 2026 pentru a discuta prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, în contextul Strategiei naționale pentru perioada 2024–2027.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu acest prilej, subliniind responsabilitatea comună în promovarea respectului reciproc și a dialogului interreligios.

„Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc”.

„Biserica Ortodoxă Română consideră faptul că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine”, se mai arată în mesaj.

Foto credit: Pexels