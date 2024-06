Opera Aperta 2024 la Cluj-Napoca

Între 25 și 30 iunie, Opera Aperta transformă Clujul într-o scenă vibrantă. Spectacole de renume, un musical ecranizat și premiat cu Oscar, serenade la balcon, o selecție eclectică de artiști din țară și din străinătate.

Din balcoanele unor clădiri emblematice ale Clujului, spre delectarea întregului oraș: Opera Aperta se deschide, marți, 25 iunie, într-un mod cu totul atipic. Fragmente din Madama Butterfly, Boema sau Turandot, în interpretarea Muzicii militare a Diviziei a IV-a Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, vor răsuna, timp de 2 ore, din balcoanele Muzeului de Artă, Primăriei Vechi, Casei de Cultură a Studenților, în 3 mini-concerte prin care celebrăm anul Puccini. O muzicală reamintire pentru toți clujenii că opera e în deplin acord cu ritmurile orașului.

Ziua de miercuri, 26 iunie, este rezervată unor experiențe inedite. După stand up-ul muzical Carnavalul animalelor (ora 18:30), spectatorii se vor muta de la Opera Română în Iulius Parc pentru concertul de jazz și world music susținut de The Preda’s (Olanda), cu sprijinul Iulius Mall. The Phenomenon este o călătorie sonoră pe meridiane diferite. De la cajon și nai, la vioară și pian, fiecare instrument prinde viață sub mâinile talentate ale lui Marius Preda, oferind spectatorilor o experiență muzicală uimitoare.

În serile de joi (27 iunie) și vineri (28 iunie), de la ora 18:30, la Opera Națională Română, Barcelona Flamenco Ballet va prezenta, în premieră mondială, versiunea adaptată a operei Carmen, care integrează accente moderne de jazz și flamenco, precum și o coregrafie spectaculoasă, semnată de talentatul dansator și coregraf catalan, David Gutiérrez. Tot joi și vineri, de la 20:30, scena din Piața Unirii va fi împărțită de cele două instituții de operă clujene, Opera Maghiară de Stat și Opera Națională Română, cu două dintre cele mai răsunătoare spectacole din repertoriul clasic, Trubadurul și Tosca.

Penultima zi a Opera Aperta aduce în fața publicului clujean doi tineri muzicieni de renume internațională, pe acordeonistul italian Giancarlo Palena și pe muzicianul grec Dimitris Soukaras, care vor interpreta capodopere muzicale semnate de Ennio Morricone, Astor Piazzolla și Mikis Theodorakis. Concertul A Dream in Music prezentat de PPC va fi urmat de musical-ul Scripcarul pe acoperiș, o poveste veselă cu substrat dramatic, ecranizată și premiată cu trei Oscaruri și două Globuri de Aur, în interpretarea Operei Naționale Române din Timișoara.

În turneul său pe bicicletă pe ruta Cracovia-Istanbul, pianistul Stanisław Łopuszyński va face o oprire specială în cadrul Opera Aperta, pe 30 iunie, pentru un eveniment prezentat de WENS Travel și Consulatul onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca. Publicul este așteptat să descopere virtuozitatea lui Łopuszyński și selecțiile sale muzicale rafinate, în atmosfera elegantă și intimă a Opera Lounge, care va găzdui, două ore mai târziu, recitalul European Musical Landscapes. Alina Andriuti-Shemchuk și Ivan Shemchuk, un Piano Duo cu o carieră internațională impresionantă, vor oferi o experiență muzicală captivantă, interpretând compoziții pentru patru mâini și două piane, începând de la muzica barocă și până în prezent. De altfel, European Musical Landscapes marchează debutul sezonului de diplomație culturală România-Polonia și este susținut de WENS Travel, Consulatul onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București și Rotary Club Cluj-Napoca Opera.

Cea de a VIII-a ediție a festivalului Opera Aperta se va încheia, în 30 iunie, de la ora 20:30, pe scena din Piața Unirii cu Romeo și Julieta, baletul lui Serghei Prokofiev, inspirat din temele tragediei lui William Shakespeare, unul dintre spectacolele vedetă ale Operei clujene. Toate spectacolele și evenimentele găzduite de locațiile în aer liber (Piața Unirii, Iulius Parc, Opera Lounge) sunt cu acces gratuit.

Despre Opera Aperta

Festivalul Opera Aperta este un eveniment al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, aflat la a VIII-a ediție. Din 2015, spectatorii au cunoscut opera și artiștii într-un mod aparte, dincolo de granița imaginară a sălii de spectacol, pe scene ridicate în locații neconvenționale din oraș. Spectacole lirice precum Carmen de G. Bizet, Nabucco și La Traviata de G. Verdi, concertul Ride on Harmony, care a adus pe scenă artiști motocicliști, dar și spectacolul de balet Lacul lebedelor de P. I. Ceaikovski, montat pe scena plutitoare a Lacului Chios din Parcul Central, au ajutat publicul să (re)descopere opera într-un format inedit.