Opera Aperta 2025: Muzica ajunge pretutindeni, între premieră, tradiție și experiment

Festivalul de operă în aer liber Opera Aperta, organizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca, revine în perioada 23–29 iunie 2025 cu o nouă ediție spectaculoasă. Sub deviza „Muzica e pretutindeni”, organizatorii pregătesc 20 de evenimente cu accesibilitate variată, ce reunesc 400 de artiști și anunță 10 premiere pentru Cluj, în locații neconvenționale și spații emblematice din oraș.

Printre atracțiile ediției se numără musicalul „Opera de 3 parale”, o montare regizată de Răzvan Mazilu, extrem de apreciată pe scena Teatrului Excelsior din București. Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată publicului clujean pe 24 iunie, de la ora 18:30, pe scena Operei Naționale.

Unul dintre cele mai originale proiecte muzicale din festival, „Cell’Opera”, va reuni 34 de violonceliști, între care Răzvan Suma și Emeric Kostyak, într-un concert dirijat de Tiberiu Soare, ce va avea loc în curtea interioară a Universității „Babeș-Bolyai”.

Seria „Midnight Concerts” va aduce în atenție reinterpretări curajoase ale marilor lucrări clasice. Astfel, vineri, 27 iunie, în spațiul imersiv MINA, capodopera lui Vivaldi „Anotimpurile” va fi prezentată într-o versiune remixată de Max Richter, sub titlul „The Four Seasons Recomposed”, în interpretarea Aperto Chamber Orchestra.

Tot în noaptea de 27 iunie, iubitorii de pian sunt invitați la recitalul „Nocturnes” susținut de Vladimir Petrov, în Atriumul Iulius Mall. În același timp, în Piața Unirii, publicul va putea asculta recitalul Duo Kitharsis – Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan, într-un moment de chitară clasică sub cerul liber.

Noaptea de sâmbătă, 28 iunie, aduce un moment inedit: „Whispers for Two Harps”, un recital de harpă cu Alisa Sadikova și Delia Băcneanu, cu un repertoriu ce trece de la Bach la Fauré. Tot sâmbătă noaptea, festivalul propune și „Cluj Tango Nights” – dans, orchestră și vibrație argentiniană, în același spațiu de la Iulius Mall.

Accesul la o parte dintre evenimente este liber, iar biletele pentru concertele cu acces restricționat pot fi achiziționate de pe bilete.ro sau de la Agenția de bilete a Operei. Programul complet este disponibil pe site-ul oficial: operacluj.ro/opera-aperta-2025

Festivalul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și al Consiliului Județean Cluj.