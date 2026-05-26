Opera „La Clemenza di Tito”, pusă în scenă la Sala Héritage

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca deschide un nou capitol de referință în viața sa artistică. Vineri, 29 mai 2026, de la ora 19:00, Sala Héritage va găzdui prima sa producție de operă: „La Clemenza di Tito”, ultima capodoperă din genul opera seria compusă de Wolfgang Amadeus Mozart.

Evenimentul propune publicului clujean o întâlnire profundă cu o lucrare care, peste secole, continuă să vorbească despre fragilitatea alegerilor umane, despre datorie, trădare și iertare. Spectacolul aduce pe scenă o distribuție tânără de elită din cadrul academiei, în care rolurile principale vor fi interpretate de Anamaria Archiudean (Sesto), Sonia Moșneag (Vitellia), Ana Taflan (Annio), Zsigmond Laszlo (Tito), Celina Brigitta Matees (Servilia) și Claudio Zahan (Publio).

Întregul aparat scenic va fi susținut de Orchestra „Antonin Ciolan”, alături de Ansamblul anului I Canto și Ansamblul de dansuri antice „Antheia Imperialis”. Conducerea muzicală se va afla sub bagheta dirijorului Cristian Sandu, iar pregătirea muzicală și acompaniamentul recitativelor sunt semnate de Bianca Murariu.

Spectacolul este construit într-o cheie modernă, axată puternic pe dimensiunea psihologică a personajelor. Viziunea regizorală a Inei Hudea plasează întreaga acțiune în interiorul conștiinței măcinate de vinovăție a lui Sesto.

Astfel, spațiul scenic devine o extensie a lumii sale interioare: scenografia contemporană, realizată de Liliana Moraru și Gabriel Hutera, îmbină structuri metalice și proiecții multimedia cu fragmente de arhitectură romană, construind pe scenă un adevărat labirint al memoriei. Acest univers vizual tensionat este completat de coregrafia ritualică semnată de Octavia-Maria Oprea și de eclerajul conceput de Ovidiu Cheța Mircioiu, asistent de regie fiind Alexandru Olteanu.

Prin această premieră de excepție, noua Sală Héritage (situată pe strada Bucium nr. 2) își confirmă statutul de spațiu teatral modern, versatil și deschis experimentului artistic. Melomanii și iubitorii de teatru liric sunt așteptați să descopere această nouă dimensiune a spectacolului clujean, intrarea la eveniment fiind liberă.