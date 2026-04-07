Opera Națională Română din Cluj-Napoca anunță cea de-a patra ediție a Cluj Chamber Music Festival, un eveniment dedicat muzicii de cameră, care va avea loc în perioada 7–17 mai 2026, în multiple locații din Cluj-Napoca și din împrejurimi.

Festivalul propune un program cu 13 evenimente, în 12 locații diferite, ce traversează epoci și stiluri – de la polifonie renascentistă la jazz și proiecte crossover – reunind artiști internaționali, muzicieni consacrați și tineri interpreți. Concertele vor avea loc în spații variate – biserici, curți interioare, săli de concert sau locații alternative – care influențează direct experiența sonoră și relația cu publicul.

Publicul iubitor al acestui gen se poate bucura, până în data de 15 aprilie, de abonamente la concertele din cadrul festivalului la prețul special de 280 lei, urmând ca ulterior tariful integral să fie de 350 lei.

Printre invitații acestei ediții se numără basul italian Roberto Scandiuzzi, pianista NinoPavlenichvili, ansamblul italian Odhecaton, dar și artiști români precum Teodora Brody, Violoncellissimo, Romanian String Quartet, alături de muzicieni ai Operei Naționale Române Cluj-Napoca și studenți ai Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”.

Vibrații unice în spații sacre: bisericile din Cluj găzduiesc o parte importantă a concertelor din festival.„Venezianel Mondo” (11 mai, Biserica Pietati) îi aduce pe Roberto Scandiuzzi și NinoPavlenichvili într-un recital inspirat de repertoriul italian.„Alla Palestrina” (10 mai, Biserica Sfântul Mihail) propune un concert de muzică vocală sacră susținut de Odhecaton – aflați pentru prima dată în România.„La Carte de la Musique” (9 mai, Biserica Kogălniceanu), alături de Romanian String Quartet, traversează repertoriul european de la Joseph Haydn la Claude Debussy și Béla Bartók.Festivalul se încheie duminică, 17 mai, ora 19:00, în Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, cu concertul „From Mozart toDjango Reinhardt”, susținut de Teodora Brody și Violoncellissimo.

Cluj Chamber Music Festival continuă să dezvolte segmentul cameral și să propună o perspectivă actuală asupra acestuia, aducând muzica mai aproape de public și activând orașul printr-o rețea de spații și experiențe culturale.

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate online, de pe site-ul www.bilete.ro, și din Agenția de Bilete a Operei.