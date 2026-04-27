Opera Națională Română din Cluj-Napoca prezintă baletul „Romeo și Julieta” la Bari, în cadrul Anului Cultural România–Italia 2026

Opera Națională Română Cluj-Napoca are bucuria de a anunța prezentarea spectacolului de balet „Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev pe scena prestigiosului Teatro Petruzzelli, luni, 4 mai 2026, de la ora 20:30, în cadrul Anul Cultural România–Italia 2026. Participarea Operei Române clujene la acest proiect de anvergură internațională reconfirmă angajamentul de a promova valorile artistice românești pe marile scene ale lumii și de a contribui activ la dialogul cultural european.

Evenimentul face parte din programul amplu al Anului Cultural România–Italia 2026, elaborat și promovat de Ambasada României în Italia și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe din România, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, E.S. Nicușor Dan, și al Președintelui Italiei, E.S. Sergio Mattarella.

Anul Cultural România–Italia 2026 reprezintă o inițiativă de amploare, dedicată consolidării relațiilor culturale dintre cele două țări, printr-un amplu program de evenimente ce evidențiază patrimoniul, creativitatea contemporană și excelența artistică românească și italiană. Prin participarea la acest cadru prestigios, Opera Națională Română Cluj-Napoca contribuie la promovarea identității culturale românești în spațiul internațional și la dezvoltarea unor noi punți de colaborare artistică.

Spectacolul „Romeo și Julieta” a avut Premiera pe scena Operei Române clujene în anul 2023 și s-a bucurat de un mare succes, fiind astăzi una dintre cele mai apreciate producții din repertoriu, în viziunea modernă și expresivă a Valentinei Turcu, regizor și maestru coregraf, care semnează o montare de puternic impact vizual și emoțional. Inspirată de capodopera lui William Shakespeare, creația propune o viziune scenică intensă, în care iubirea, destinul și conflictul sunt explorate cu forță și rafinament. Semnată de cunoscuta coregrafă slovenă Valentina Turcu – artistă de renume european, laureată a Premiului Prešeren Fund și distinsă cu numeroase premii internaționale, inclusiv medalia de bronz la Concursul Mondial de Dans de la Nagoya – montarea se remarcă printr-o estetică îndrăzneață, senzuală și tensionată. Recunoscută pentru creațiile sale apreciate pe scena europeană, Valentina Turcu construiește un univers coregrafic de mare intensitate, în care emoția și expresivitatea se împletesc într-un spectacol de puternic impact artistic. Distribuția reunește Ansamblul de Balet al Operei Naționale Române Cluj-Napoca alături de artiști de prim rang: Andreea Jura în rolul Julietei, Ionuț Diniță (invitat) în rolul lui Romeo, Dan Haja (Mercutio) și Mircea Munteanu (Tybalt). Spectacolul impresionează prin forța interpretării, rafinamentul artistic și energia scenică.

Prezentarea acestui spectacol pe scena Teatro Petruzzelli, unul dintre cele mai importante spații culturale din Italia, marchează un moment semnificativ în parcursul internațional al instituției noastre și consolidează prezența baletului românesc în circuitul artistic european. – Florin Estefan, Manager General – Opera Națională Română Cluj-Napoca

Invităm publicul din Bari și din împrejurimi să descopere această producție de excepție și să se lase purtat de emoția și frumusețea dansului, într-o interpretare artistică de înalt nivel, care readuce la viață una dintre cele mai emoționante povești de dragoste din istoria universală, reinterpretată prin limbajul fascinant al baletului.

Detalii eveniment:

„Romeo și Julieta” – balet de Serghei Prokofiev

4 mai 2026, ora 20:30

Teatro Petruzzelli, Bari, Italia

Intrarea este liberă, pe baza unei rezervări pe site-ul eventbrite.com

Parteneri: Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Ambasada României în Republica Italiană, Consulatul General al României la Bari

Fondazione Teatro Petruzzelli, Città di Bari