„Opriți Timpul”: Spectacol de poveste oferit de copiii de la Mănăstirea Piatra Fântânele

Publicul de toate vârstele este invitat la un eveniment cultural de suflet, plin de emoție, inocență și momente de neuitat. Duminică, 7 iunie 2026, de la ora 17:00, scena Casei de Cultură din Prundu Bârgăului va găzdui spectacolul intitulat „Opriți Timpul”, pus în scenă de copiii ocrotiți și sprijiniți de Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele.

Conceput ca o clipă de poveste dăruită tuturor celor care doresc să îi treacă pragul, spectacolul este rodul unei munci armonioase și al unei strânse colaborări între așezământul monahal și oameni inimoși din comunitate. În spatele acestei producții se află o echipă dedicată de făuritori ai poveștii, care au ghidat pașii celor mici:

Condeier: Maica Stareță Pamfilia Solcan, alături de măicuțele din cadrul mănăstirii, care au coordonat cu dragoste și blândețe textul și repetițiile micilor actori;

Coregraf: Ioana-Maria Beșa, responsabilă de ritmul și plasticitatea mișcărilor scenice;

Povestitor: Irina Tălpaș, cea care va purta întregul auditoriu prin firul narativ al serii.

Evenimentul promite să fie o adevărată sărbătoare a copilăriei și a valorilor curate, oferind oaspeților ocazia de a admira talentul și sensibilitatea unor copii care, prin cântec, joc și teatru, ne îndeamnă pe toți să redescoperim frumusețea timpului petrecut în comuniune și dragoste.

Intrarea la spectacol este liberă, organizatorii și copiii așteptându-i cu brațele deschise și cu mult drag pe toți cei care vor dori să fie martorii acestor momente speciale.