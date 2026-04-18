Oratoriul Bizantin de Paști „Patimile și Învierea Domnului”, de Paul Constantinescu, la Cluj-Napoca

În seria manifestărilor religioase și cultural-artistice dedicate aniversării a 20 de ani de existență a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, vineri, 17 aprilie 2026, de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, Opera Națională Română din Cluj-Napoca, în colaborare cu Mitropolia Clujului, a organizat concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului”, de Paul Constantinescu.

Concertul s-a desfășurat de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și a numeroase oficialități civile și militare, clerici, teologi, oameni de cultură și credincioși clujeni.

În deschidere, în premieră, a fost prezentat un scurt film dedicat istoricului Arhiepiscopiei și Mitropoliei Clujului, intitulat „Mitropolia Clujului: tradiție și actualitate”, realizat în acest an de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Clujului, cu prilejul aniversării a două decenii de Mitropolie la Cluj.

Apoi, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare, evocând istoricul Mitropoliei Clujului și pe cei care au contribuit la înfăptuirea acestui deziderat. Totodată, a apreciat inițiativa organizării acestui concert și a mulțumit tuturor celor implicați, în frunte cu baritonul Florin Estefan, directorul general al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

La rândul său, directorul general Florin Estefan a susținut o alocuțiune, în care a vorbit despre acest proiect de suflet, interpretat pentru prima dată pe scena instituției clujene.

În continuare, a avut loc interpretarea oratoriului „Patimile și Învierea Domnului”, de Paul Constantinescu.

Actul artistic a fost susținut de Corul și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, alături de Corul Filarmonicii de Stat Oradea, în calitate de invitat special, sub conducerea muzicală a maestrului Tiberiu Soare.

Scenografia a fost semnată de Magdy Hawash, iar soliștii au interpretat următoarele roluri: Evangelistul – Florin Estefan; Iisus – Beniamin Pop; Iuda / Tâlharul cel rău / Îngerul – Cristian Mogoșan; Maica Domnului / Mironosița – Iulia Merca; Pilat / Tâlharul cel bun – Zoltan Molnar; două mironosițe – Tatiana Lisnic și Sara Mihali.

Lucrarea reprezintă una dintre cele mai importante creații ale compozitorului român Paul Constantinescu și o capodoperă a muzicii culte românești din secolul al XX-lea. Conceput între anii 1943 și 1946, Oratoriul Bizantin de Paști se înscrie în demersul constant al compozitorului de valorificare a tradiției bizantine românești, integrată într-un limbaj muzical de mare rafinament expresiv.

Oratoriul are la bază texte liturgice din slujbele ortodoxe ale Săptămânii Mari și ale Învierii, extrase din Evanghelii, Triod și Penticostar, fiind construit ca o amplă frescă muzicală care urmărește, în ordine simbolică și teologică, momentele esențiale ale Patimilor, Răstignirii și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

„Prin forța expresivă a limbajului său muzical, lucrarea depășește granițele unei simple creații religioase, afirmându-se ca o sinteză între tradiția bizantină și modernitatea componistică, între spiritualitate și artă. Astăzi, Oratoriul Bizantin de Paști rămâne una dintre lucrările fundamentale ale patrimoniului muzical românesc”, au transmis organizatorii.

Evenimentul a încheiat seria manifestărilor dedicate împlinirii a 20 de ani de Mitropolie la Cluj. În perioada 24–27 martie, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu mai multe instituții clujene, a organizat mai multe evenimente religioase și cultural-artistice menite să marcheze acest moment istoric.

La data de 25 martie 2006, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost proclamată în mod festiv înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din anul 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în baza unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului își au rădăcinile în vechea Mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii săi.

De asemenea, ziua de 25 martie a devenit o dată de referință pentru Transilvania, fiind legată de întronizarea primului Mitropolit al Clujului, vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania, în anul 2006, de către Patriarhul Teoctist Arăpașu. În 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost instalat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca cel de-al doilea Mitropolit al Clujului.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului