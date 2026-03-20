Opera Națională Română din Cluj-Napoca va găzdui vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare, concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, eveniment realizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Lucrarea reprezintă una dintre cele mai importante creații ale compozitorului român Paul Constantinescu și o capodoperă a muzicii culte românești din secolul al XX-lea. Conceput între anii 1943 și 1946, Oratoriul Bizantin de Paști se înscrie în demersul constant al compozitorului de valorificare a tradiției bizantine românești, integrată într-un limbaj muzical de mare rafinament expresiv.

Oratoriul are la bază texte liturgice din slujbele ortodoxe ale Săptămânii Mari și ale Învierii, extrase din Evanghelii, Triod și Penticostar, și este construit ca o amplă frescă muzicală care urmărește, în ordine simbolică și teologică, momentele esențiale ale Patimilor, Răstignirii și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Prin forța expresivă a limbajului său muzical, lucrarea depășește granițele unei simple creații religioase, afirmându-se ca o sinteză între tradiția bizantină și modernitatea componistică, între spiritualitate și artă. Astăzi, Oratoriul Bizantin de Paști rămâne una dintre lucrările fundamentale ale patrimoniului muzical românesc.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 20 de ani de la proclamarea Mitropoliei Clujului. La data de 25 martie 2006, în ziua praznicului Bunei Vestiri, avea loc proclamarea solemnă a Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Momentul a marcat o etapă importantă în viața Bisericii Ortodoxe din Transilvania, fiind legat de viziunea unor personalități precum Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Octavian Goga sau Patriarhul Miron Cristea.

De asemenea, ziua de 25 martie a devenit o dată de referință pentru Transilvania, fiind legată de întronizarea primului Mitropolit al Clujului, vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania, iar ulterior, după cinci ani, de întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

Distribuție

Dirijor: Tiberiu Soare (invitat)

Scenografie: Magdy Hawash

Solisti:

Evangelistul – Florin Estefan

Iisus – Beniamin Pop (invitat)

Iuda / Tâlharul cel rău / Îngerul – Cristian Mogoșan

Maica Domnului / Mironosița – Iulia Merca

Pilat / Tâlharul cel bun – Zoltan Molnar

Două mironosițe – Tatiana Lisnic, Sara Mihali (invitată)

Participă Corul și Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca.

Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma bilete.ro sau de la casieria Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.