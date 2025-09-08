Orchestra de cameră Academy of St Martin in the Fields și pianistul Jan Lisiecki, în Festivalul „George Enescu” la Cluj

Orchestra de cameră Academy of St Martin in the Fields și pianistul Jan Lisiecki pe scena sălii Auditorium Maximum în cadrul Festivalului Internațional George Enescu la Cluj

Joi, 11 septembrie 2025, ora 19.00

Colegiul Academic

Orchestra de cameră Academy of St Martin in the Fields

Jan Lisiecki pian

Pierre Boulez

Mémoriale pentru flaut și 8 instrumente

Ludwig van Beethoven

Concertul pentru pian nr. 3, în do minor, op. 37

George Enescu

Dixtuor pentru suflători, în Re major, op. 14

Serghei Prokofiev

Simfonia nr. 1, în Re major, op. 25

Aflată sub conducerea muzicală a dirijorului și pianistului Jan Lisiecki, în data de 11 septembrie 2025, ora 19.00, Academy of St Martin in the Fields va răsuna glorios pe scena sălii Auditorium Maximum / Colegiul Academic. În program se vor regăsi lucrările a doi compozitori aniversați anul acesta: Pierre Boulez, cu Mémoriale pentru flaut și opt instrumente, precum și George Enescu, cu excepționalul Dixtuor în re major pentru suflători op. 14. Acestora li se vor alătura Concertul pentru pian nr. 3 de Ludwig van Beethoven, cu ecouri mozartiene, precum și îndrăzneața Simfonie nr. 1, Clasica de Serghei Prokofiev, compusă „în răspăr” cu tendințele muzicale și atmosfera generală din plin război mondial și revoluție bolșevică.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator: ARTEXIM.

Despre lucrări

Precum multe lucrări ale lui Pierre Boulez, Mémoriale pentru flaut și opt instrumente preia material muzical dintr-o altă compoziție de-a sa, și anume …explosante-fixe…, scrisă în 1971 și dedicată lui Igor Stravinski după moartea acestuia. Departe de a suna precum un cântec funebru, în Mémoriale accentul e pus pe flautist, solicitat prin tehnici dificile, lucrarea construindu-și forma prin alternarea și dezvoltarea mai multor fragmente ce se perindă și interacționează unele cu altele precum imaginile dintr-un caleidoscop.

Concertul pentru pian nr. 3, în do minor, op. 37 de Ludwig van Beethoven marchează un punct de confluență al unor ecouri mozartiene cu caracterul beethovenian aflat în continuă dezvoltare și consolidare: Allegro con brio conține elemente tematice din Concertul pentru pian nr. 24 în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, însoțite de dramatismul specific lui Beethoven. Atmosfera contemplativă și luminoasă din Largo prezintă pianul în dialog cu sonoritățile diafane ale orchestrei, în Rondo – Allegro expunându-se o alternanță constantă între două tablouri sonore principale: unul vehement, tensionat, și unul mai senin, relaxat.

Apărut în același an cu prima simfonie enesciană semnată la maturitate, Dixtuorul în re major pentru suflători op. 14 de George Enescu a fost dedicat post-factum, împreună cu alte lucrări, principesei Elena Bibescu, figură protectoare a compozitorului în special în adolescență. Dixtuorul reunește două cvintete de suflători, și anume câte o pereche de flaute, respectiv, clarinete, fagoturi, corni francezi, singura diferență apărând în cazul oboiului, dublat de un corn englez. Lucrarea explorează o varietate de aliaje timbrale fermecătoare, cu o eleganță aparte în dialogul dintre instrumente și în concepția armonică.

În plin tumult al Revoluției din 1917, Serghei Prokofiev termina manuscrisul Simfoniei nr. 1 in re major op. 25, Clasica. Lucrarea se afla în disonanță cu spiritul vremii, atât din punct de vedere al tendințelor limbajului muzical, cât și al contextului social-istoric. Inspirat de trăsăturile simfoniei clasice regăsite la Haydn și Mozart, Prokofiev semnează o „mini-simfonie”, omagiu cu accente ironice, reinterpretată într-o manieră neoclasică. (sursă text Ioana Bîgu)

Despre solist / dirijor

Jan Lisiecki

Pianistul canadian Jan Lisiecki are în spate o carieră de un deceniu și jumătate, desfășurată pe cele mai prestigioase scene ale lumii. Colaborează îndeaproape cu dirijori și orchestre de top, susținând peste o sută de concerte anual. În stagiunea 2024-2025, el va reveni alături de Boston Symphony, London Philharmonic, Munich Philharmonic, Pittsburgh Symphony și Seattle Symphony. De asemenea, va conduce Academy of St Martin in the Fields într-un turneu de 19 concerte în Germania și Austria, care va include ciclurile complete Beethoven în rezidențe la Elbphilharmonie din Hamburg, München și Köln. În plus, în calitate de Artist în Rezidență al Toronto Symphony Orchestra, Lisiecki va inaugura stagiunea orchestrei și va reveni pentru a o dirija de la pian într-un ciclu complet de concerte Beethoven. Își va prezenta aclamatul program de recital solo, intitulat Preludes, recent sărbătorit la Stern Auditorium al Carnegie Hall, la Scala din Milano, Théâtre des Champs-Élysées din Paris, Herbst Theatre din San Francisco, la BOZAR Bruxelles și la Klavier-Festival Ruhr. Un program în duo, cu lucrări de Mozart, Beethoven și Schumann, pe care îl va susține alături de Julia Fischer, îl va purta în 15 orașe din Europa și Statele Unite. Printre acestea se numără Lincoln Center din New York, Chicago Symphony Center, Jordan Hall din Boston, Berlin Philharmonie, Elbphilharmonie din Hamburg și Prinzregententheater din München. Invitațiile recente includ reveniri la New York Philharmonic, The Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Tonhalle-Orchester Zürich și Staatskapelle Dresden. În primăvara lui 2024, Lisiecki a debutat alături de Berlin Philharmonic Orchestra. El este o prezență constantă la marile festivaluri de vară din Europa și America de Nord, a concertat la Festivalul de la Salzburg și a avut recent a treia sa apariție la BBC Proms. Programul său anterior de recital a fost sărbătorit în peste 50 de orașe din întreaga lume. La doar 15 ani, Jan Lisiecki a semnat un contract de înregistrare exclusiv cu Deutsche Grammophon. De atunci, a lansat nouă albume, distinse cu premii precum JUNO Award, ECHO Klassik, Gramophone Critics’ Choice, Diapason d’Or și Edison Klassiek. La 18 ani, a primit atât Premiul Leonard Bernstein, cât și Premiul Tinerilor Artiști al Gramophone, devenind cel mai tânăr laureat al acestuia din urmă. În 2012, a fost numit Ambasador UNICEF pentru Canada.

Despre Orchestră

Academy of St Martin in the Fields

Fondată în 1958 de Sir Neville Marriner, Academy of St Martin in the Fields a devenit o forță muzicală remarcabilă, o orchestră recunoscută la nivel mondial pentru angajamentul său față de libertatea artistică a muzicienilor săi și pentru spectacolele pline de bucurie și inspirație pe care le oferă. Sub conducerea Directorului Muzical Joshua Bell, ASMF adoptă o abordare unică, axată pe implicarea muzicienilor, ceea ce conferă putere fiecărui membru al orchestrei. Această filosofie creează o conexiune directă și electrizantă între ansamblu și public, dând naștere unor spectacole ambițioase și colaborative, ce depășesc granițele modelului tradițional centrat pe dirijor. ASMF se pregătește să prezinte cea mai ambițioasă stagiune din ultimul deceniu, în 2025-2026. În această perioadă, va continua să colaboreze cu soliști și directori muzicali de renume mondial, inclusiv cu Directorul Muzical Joshua Bell (cu apariții notabile, printre altele, la Cadogan Hall din Londra, în ianuarie 2026), Jan Lisiecki, Steven Isserlis, Arthur & Lucas Jussen, Elena Urioste și Khatia Buniatishvili, la care se adaugă noi stele în ascensiune, precum Arielle Beck. De asemenea, orchestra va întreprinde cea mai semnificativă stagiune internațională din ultimul deceniu, incluzând patru turnee în SUA, revenirea ASMF la Carnegie Hall din New York după 20 de ani, și patru turnee separate în diverse țări europene. Ansamblul sărbătorește cel de-al doilea an al colaborării sale ca Partener Orchestral Principal la Church of St Martin-in-the-Fields. Această colaborare va fi marcată printr-o stagiune de concerte care va începe cu o reprezentație transmisă la BBC Radio 3, avându-l ca solist pe Julius Asal, primul ASMF BBC New Generation Associate. Alte concerte includ o celebrare a filmului Amadeus, premiera mondială a unei noi simfonii de Eleanor Alberga și o celebrare a celei de-a 70-a aniversări a compozitoarei și fostului membru al orchestrei ASMF și Compozitor în Rezidență, Sally Beamish. Dincolo de activitatea concertistică, angajamentul social al orchestrei se concretizează în proiecte cu impact, menite să valorifice puterea muzicii pentru a susține dezvoltarea personală a oamenilor. Ansamblul are o experiență vastă în lucrul cu persoanele fără adăpost, iar prin inițiativele sale educaționale, încurajează autonomia și creativitatea muzicienilor emergenți din întreaga lume. În această stagiune, programul orchestrei, dezvoltat inițial la Londra, se extinde pentru a fi implementat în orașe de pe tot globul. Responsabilitatea artistică colectivă a ansamblului cultivă colaborări durabile cu soliști de renume mondial. Un exemplu elocvent este parteneriatul de 15 ani cu Directorul Muzical și virtuozul violonist Joshua Bell. Aceste colaborări demonstrează beneficiile încrederii și ale unei adevărate colaborări artistice, dezvoltate în timp. Cu o moștenire globală bogată, Academy of St Martin in the Fields își menține statutul de una dintre cele mai înregistrate orchestre din lume. Prin spectacole live și inițiative digitale, ansamblul continuă să inspire dragostea pentru muzica clasică la nivel global. Astăzi, un program intens de turnee internaționale, completat de o prezență semnificativă în Marea Britanie, o transformă într-unul dintre cele mai celebrate exporturi culturale ale țării.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”