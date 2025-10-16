Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” la Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 19.00

Casa de Cultură a Studenţilor „Dumitru Fărcaş”

Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Gilbert Varga dirijor

Bade Dastan vioară

Krisztián Malicski dirijor asistent

Wolfgang Amadeus Mozart

Concertul pentru vioară nr. 4, în Re major, KV. 218

Johannes Brahms

Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68

Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” revine în atenția melomanilor clujeni, de această dată, pe marea scenă a unui festival de mare tradiție – Toamna Muzicală Clujeană, ed. a 58-a. La pupitrul dirijoral se va afla Gilbert Varga, renumit pentru tehnica sa elegantă, care dă viață unor interpretări bogate în culoare, textură și nuanțe dinamice, alături de Bade Dastan (vioară), dirijor asistent fiind Krisztián Malicski. Concertul va avea loc sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”.

Despre dirijor

Gilbert Varga

Gilbert Varga, fiul celebrului violonist maghiar Tibor Varga, dirijează dând dovadă de o prezență și un fler cu totul deosebit. O figură impunătoare și autoritară pe podium, Gilbert Varga este aclamat în mod repetat pentru concertele sale care prezintă texturi rafinate, o gamă largă de culori și o utilizare subtilă a dinamicii. Renumit pentru tehnica sa elegantă și excepțional de clară de a dirija, Varga a ocupat funcții și a dirijat ca invitat multe dintre marile orchestre din întreaga lume. Gilbert Varga a studiat sub îndrumarea a trei maeștri foarte diferiți: Franco Ferrara, Sergiu Celibidache și Charles Bruck. În prima parte a carierei sale de dirijor, Varga s-a concentrat pe colaborarea cu orchestre de cameră, în special cu Orchestra de Cameră Tibor Varga, înainte de a-și construi rapid o reputație ca dirijor simfonic. A fost dirijor principal al Hofer Symphoniker (1980-1985); dirijor șef al Philharmonia Hungarica din Marl (1985-1990), dirijând turneul de debut al acesteia în Ungaria alături de Yehudi Menuhin; dirijor invitat permanent al Orchestrei de Cameră din Stuttgart (1991-1995); și dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice din Malmö (1997-2000). În 1997, Varga a fost numit director muzical al Orchestrei Naționale Basce, conducând-o timp de zece stagiuni și în mai multe turnee internaționale, iar între 2013 și 2018 a fost dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Taipei, dirijând-o în turnee în Europa, SUA și Japonia. Între 2019 și 2021 a fost dirijor șef dirijor principal al Orchestrei Filarmonice Pannon, cu sediul în renumitul Centru Kodály din Pécs, Ungaria, unde se întoarce regulat. În calitate de dirijor invitat, Varga a condus multe dintre cele mai bune orchestre din lume, printre care Orchestra din Philadelphia, Radio Symphony Berlin, Orchestre de Paris, Oslo Philharmonic, Sydney Symphony Orchestras. Discografia lui Varga include înregistrări cu diverse case de discuri, printre care ASV, Koch International și Claves Records. Înregistrarea sa cu concerte pentru violoncel de Șostakovici și Martinů, alături de Deutsches Symphonie-Orchester Berlin și Christian Poltéra, la BIS, a fost lansată în mai 2017, iar înregistrarea sa din 2011 cu concerte de Ravel și Prokofiev, alături de Deutsches Symphonie-Orchester Berlin și Anna Vinnitskaya, la Naïve Records, a primit cinci stele din partea BBC Music Magazine. Dirijorul Gilbert Varga este, începând cu data de 10 octombrie 2025, Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică ”Gh. Dima” din Cluj-Napoca.

Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu și mentorată de maestrul Cristian Mandeal, reprezintă o pepinieră de talente și un hub muzical inovativ. Cu o viziune avangardistă și o pasiune pentru diversitate, orchestra nu numai interpretează, ci și transformă spații consacrate și neconvenționale în arene vibrante ale artei sonore. Orchestra se remarcă prin abordarea sa inedită, aducând prospețime și energie în sălile de concerte tradiționale, dar și în spații neconvenționale precum piețe, parcuri, locuri istorice, dar și cluburi, cafenele și spații industriale. Cu un repertoriu eclectic și o abordare „cross-genre”, Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” dorește să creeze o experiență sonoră fascinantă, atât prin concerte proprii, tinerii muzicieni familiarizându-se astfel cu repertoriul standard de orchestră, cât și prin concerte side-by-side alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, prin colaborări la concertele stagiunii sau prin evenimente inedite prin care tinerii muzicieni devin promotorii muzicii clasice în rândurile tinerilor de vârsta lor. Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” este, de asemenea, un liant înspre un public nou, tânăr, ajutând la formarea publicului de mâine, prin proiectele educaționale și evenimentele interactive desfășurate în comunitate și printr-un efort constant de a transforma muzica într-o experiență accesibilă pentru toți.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.

