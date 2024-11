„Păcatul – unica boală de temut: «Voiești să te faci sănătos» (Ioan 5, 6)?”, tema Simpozionului internaţional de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

În perioada 4-5 noiembrie 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, instituție de învățământ teologic care aniversează anul acesta 100 de ani de la înființare, organizează Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema generală „Păcatul – unica boală de temut: «Voiești să te faci sănătos» (Ioan 5, 6)?”. Timp de două zile, ierarhi, zeci de profesori, teologi și oameni de cultură din țară și străinătate dezbat diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica anului 2024, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „An comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”. Ediția din acest an se desfășoară în format hibrid, atât în format fizic, cât și online.

Evenimentul a debutat luni, 4 noiembrie, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, unde, de la ora 10:00, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat o slujbă de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, și a altor participanți și invitați de seamă.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare.

În continuare, de la ora 10:30, în aula facultății, a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului, în prezența și cu participarea a trei ierarhi, a numeroși profesori, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate, precum și a studenților și a cadrelor didactice din cadrul facultății teologice clujene.

În calitate de gazdă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic, a adresat participanților un cuvânt de bun venit, a prezentat tema generală a întâlnirii științifice: „Păcatul – unica boală de temut: «Voiești să te faci sănătos» (Ioan 5, 6)?” și a vorbit despre istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care anul acesta împlinește 100 de ani de la înființare.

În partea inaugurală, Înaltpreasfințitul Părinte prof. univ. dr. Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care este și cadru universitar al facultății, a susținut prelegerea intitulată „Să-i ajutăm pe frații noștri bolnavi sufletește și trupește!”.

„Anul acesta a fost dedicat de către Sfântul Sinod îngrijirii bolnavilor. Or, Doctorul cel Mare este Domnul Hristos. În timpul misiunii Sale pământene, El a tămăduit toată boala și neputința în popor. Ne spune Sfântul Evanghelist Matei că «a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor» (Matei 4, 23). (…) Domnul Iisus Hristos le-a vorbit ucenicilor, și ascultătorilor înspre pătimirile Sale, de a doua Sa venire și despre judecata universală. «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri împreună cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale: Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și-i va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; Gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și am venit la Tine; Iar Împăratul, răspunzând va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintre acești prea mici, Mie Mi-ați făcut» (Matei 25, 31-40). Urmarea? Viața veșnică fericită! Între faptele milei creștine, la loc de frunte, figurează cercetarea bolnavilor. Toată asistența socială e importantă, dar grija față de cei bolnavi este la loc de cinste. Tot în această Evanghelie, relatându-ni-se misiunea Domnului, ni se spune că «tămăduia toată boala și toată neputința în popor» (Matei 4, 23)”, a spus ierarhul.