„Panoramic componistic clujean 1” deschide recitalurile camerale ale Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană” 2025

Seria recitalurilor camerale din cadrul celei de a 58-a ediții a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană va debuta, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 17.00 în Amfiteatrul Cornel Țăranu, al ANMGD, str. Bucium nr. 2 cu un eveniment muzical de tradiție, și anume „Panoramic componistic clujean 1”. Manifestarea reunește compozitori și instrumentiști deopotrivă, cadre didactice ale Academiei clujene de muzică, generații diferite unite, însă, prin aceeași pasiune pentru muzica contemporană. În program se vor regăsi lucrări semnate de Valentin Timaru, Ionică Pop, Matei Pop, Aurelian Băcan, Alexandru Murariu, Gáspár Veress, Hans Peter Türk, Iulia Narcisa Cibișescu-Duran și Cristian Bence-Muk.

Amfiteatrul ANMGD, din clădirea proaspăt inaugurată a Academiei clujene de muzică va găzdui, tot sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 19.00, recitalul uneia dintre cele mai importante formații camerale din țară, cu recunoaștere la nivel internațional – Cvartetul Arcadia. Din programul serii vor face parte creații semnate de Mieczysław Weinberg, Wolfgang Amadeus Mozart și Edvard Grieg.

Gary Hoffman (violoncel) și Dragoș Dimitriu (pian), la rândul lor, vor urca duminică, 12 octombrie 2025, ora 19.00, pe scena Amfiteatrului Cornel Țăranu a ANMGD, str. Bucium nr. 2, pentru a-i încânta pe melomani printr-un recital cameral din programul căruia fac parte lucrări din creația unor compozitori precum Ernest Bloch , Isaac Albéniz , Gaspar Cassadó și Johannes Brahms.

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.