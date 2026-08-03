Paraclisul Maicii Domnului și sfințirea unui nou clopot în Parohia Lita

Luni, 3 august 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Lita, Protopopiatul Cluj I, unde a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului și a rostit un cuvânt de învățătură.

Slujba a fost oficiată în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte arhidiaconul Claudiu Grama, părintele Dan Hognogi, protopopul de Cluj I, părintele Ioan Burcă, parohul comunității, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre perioada specială a Postului Adormirii Maicii Domnului și despre nevoia de a îmbina rugăciunea cu munca în viața creștină.

„Perioada în care ne aflăm, din punct de vedere duhovnicesc, este una specială. Este Postul Maicii Domnului și, în fiecare seară, în bisericile noastre se oficiază slujba Paraclisului. Iar noi, cu mult drag, mergem în atâtea parohii în câte ne ajunge timpul și cu mult drag am venit în seara aceasta la dumneavoastră. Versetele pe care le-am citit din Scriptură sunt luate din Evanghelia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Știți că Domnul Hristos Se simțea foarte bine într-o casă din Betania, casa Martei și a Mariei. Marta se străduia să facă ospăț mare, iar Maria stătea în genunchi și asculta cuvintele Lui. Și Domnul a zis: «Marta, Marta, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea».”

Ierarhul a explicat apoi că cele două surori simbolizează rugăciunea și munca, ambele fiind necesare în viața omului:

„Noi știm că cele două femei, Maria și Marta, simbolizează: Maria, rugăciunea, iar Marta, munca. Și, la urma urmei, nu se poate nici fără una, nici fără alta: nici rugăciune fără muncă, nici muncă fără rugăciune. Anul acesta, știți că a fost dedicat de Sfântul Sinod familiei creștine. Ori, în familie trebuie să fie prezente și rugăciunea, și munca. Și învățăm de la Domnul Hristos că trebuie să le îmbinăm.”

Înaltpreasfinția Sa a ilustrat apoi această învățătură prin episodul pescuirii minunate, arătând că osteneala omului rodește atunci când este unită cu rugăciunea și cu ascultarea de Dumnezeu.

„Domnul Hristos era lângă Marea Galileii. S-a suit în luntrea lui Petru și a lui Andrei și toată ziua a propovăduit Evanghelia. Seara, când s-au terminat propovăduirea și rugăciunea, i-a zis lui Petru: «Acum aruncă mrejele și pescuiește». Iar Petru I-a răspuns: «Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar, dacă Tu poruncești, arunc mrejele». Și a aruncat mreaja și nu o mai putea scoate din pricina mulțimii peștilor. Care este învățătura? Noaptea trecută au încercat să pescuiască și nu s-au rugat. Dar după o zi de rugăciune și de propovăduire, nu mai puteau scoate plasa din pricina mulțimii peștilor. De aceea, dictonul creștin «Ora et labora» este valabil și astăzi: rugăciune și muncă, muncă și rugăciune, amândouă împreună.”

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de sfințire a noului clopot al bisericii.

Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată în slujba Bisericii, ierarhul i-a acordat părintelui paroh Ioan Burcă rangul bisericesc de iconom.

De asemenea, pentru sprijinul oferit comunității și pentru donarea noului clopot, domnul Gheorghe Irimieș, epitropul parohiei, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.

La slujbă au participat numeroși credincioși, cei mai mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei, iar copiii din parohie au interpretat mai multe pricesne în cinstea Maicii Domnului.

Text: Viorica Văscu și Pr. Robert Kovacs

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