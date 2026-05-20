Parada Micilor Bicicliști revine la Cluj-Napoca cu o nouă ediție dedicată familiilor active

Parada Micilor Bicicliști 2026 revine sâmbătă, 23 mai 2026, în Parcul Feroviarilor, unde copiii, părinții și prietenii sunt invitați la o zi dedicată mișcării, jocului și timpului petrecut împreună în aer liber.

Ajunsă la ediția a IV-a la Cluj-Napoca, manifestarea organizată de GO4FUN propune activități pentru toate vârstele, de la trasee cu jaloane și exerciții de îndemânare, până la plimbări în pluton, jocuri și momente de educație rutieră adaptate copiilor cu vârste între 2 și 12 ani.

Evenimentul se desfășoară în cadrul Zilele Clujului 2026, cu sprijinul Primăria Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliul Local Cluj-Napoca și își propune să promoveze un stil de viață sănătos, sportul și protejarea mediului înconjurător.

Pe parcursul întregii zile, participanții vor descoperi reguli simple și importante privind circulația cu bicicleta, siguranța în trafic și utilizarea echipamentelor de protecție. Vor fi discutate teme precum importanța purtării căștii, reglajele corecte ale bicicletei și regulile de deplasare pe piste sau pe stradă.

La eveniment vor participa și invitați speciali implicați în promovarea ciclismului și a educației rutiere, printre care avocatul Radu Mititean, președintele Federația Bicicliștilor din România, și avocatul Roxana Cleja, vicepreședinte al Clubul de Cicloturism Napoca.

Programul începe de la ora 09:00, iar în prima parte a zilei copiii vor participa la trasee și concursuri. De la ora 13:30 este programată Parada Micilor Bicicliști, iar după ora 16:00 va avea loc o tură relaxată prin oraș, destinată adolescenților de peste 14 ani și adulților pasionați de mersul pe bicicletă.

Organizatorii recomandă participanților să vină echipați cu bicicletă sau tricicletă, cască de protecție, haine lejere și multă voie bună. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online.

„Parada Micilor Bicicliști își propune să aducă împreună comunitatea clujeană pentru o zi despre mișcare, joacă, educație rutieră și, mai ales, timp de calitate petrecut în familie”, a declarat Mihai Deneș, organizatorul evenimentului și președintele GO4FUN.

