Parada Micilor Bicicliști 2026

Într-o perioadă în care tot mai mulți copii petrec timpul în fața ecranelor, iar mișcarea și jocul în aer liber devin tot mai rare, inițiativele care îi aduc pe cei mici mai aproape de sport, de comunitate și de familie sunt cu adevărat necesare. Despre una dintre aceste inițiative s-a vorbit în ediția din această săptămână a emisiunii „Interviul Săptămânii”, realizată la Radio Renașterea.

Invitatul emisiunii a fost Mihai Deneș, președintele Asociației GO4FUN și organizatorul „Paradei Micilor Bicicliști”, eveniment care va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca. Ajunsă la cea de-a IV-a ediție, manifestarea îi invită pe copii, părinți și bunici la o zi dedicată mișcării, siguranței rutiere și timpului petrecut împreună.

În cadrul dialogului, Mihai Deneș a vorbit despre modul în care a luat naștere ideea acestui proiect și despre bucuria de a vedea, de la an la an, tot mai multe familii alegând bicicleta ca formă de recreere și apropiere. Discuția a evidențiat nu doar caracterul recreativ al evenimentului, ci și dimensiunea sa educativă.

Ascultătorii au aflat ce activități sunt pregătite pentru ediția din acest an – de la trasee și jocuri pentru cei mici, până la demonstrații și lecții de educație rutieră, întâlniri cu specialiști din domeniul ciclismului și activități dedicate copiilor care abia învață să meargă pe bicicletă.

Un subiect important abordat în emisiune a fost rolul părinților în formarea unui stil de viață sănătos pentru cei mici. Invitatul a subliniat faptul că mișcarea, sportul și timpul petrecut în familie contribuie nu doar la dezvoltarea fizică a copiilor, ci și la formarea unor obiceiuri sănătoase și a unei relații echilibrate cu mediul înconjurător.

Totodată, ediția din acest an a „Paradei Micilor Bicicliști” promovează și un mesaj legat de mobilitatea urbană și protejarea mediului, încurajând folosirea bicicletei ca alternativă sănătoasă și prietenoasă cu orașul.

La finalul interviului, Mihai Deneș a adresat o invitație tuturor familiilor clujene de a participa la evenimentul care va începe sâmbătă dimineață, de la ora 09:00, în Parcul Feroviarilor. Participarea este gratuită, iar organizatorii promit o zi plină de energie, zâmbete și momente frumoase petrecute pe două roți.

Emisiunea „Interviul Săptămânii” poate fi urmărită și pe platformele online ale Radio Renașterea