Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | 2026

În Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului), 1 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. Cu acest prilej, la finalul slujbei, au fost comemorați Episcopul Nicolae Ivan, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc marți, 3 februarie, 90 de ani, și Mitropolitul Bartolomeu Anania, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit sâmbătă, 31 ianuarie, 15 ani.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Mândrie și smerenie”, în care a vorbit despre cele două atitudini, pornind de la Pilda vameșului și a fariseului. Ierarhul le-a spus credincioșilor prezenți că din această duminică începe perioada Triodului, care durează zece săptămâni, până la Marele Praznic al Învierii Domnului, perioadă în care suntem chemați la smerenie și pocăință.

„Astăzi, la strană, s-a deschis o carte mare, numită «Triodul», și zece săptămâni până la Paști cântăreții noștri vor rosti cântări din ea. De aceea, toată perioada aceasta, de zece săptămâni, așa se și numește «perioada Triodului» și, în fiecare duminică din această perioadă, se citește câte o Evanghelie care ne îndeamnă la îndreptarea vieții, la o pocăință sinceră, la apropierea de Dumnezeu. Așa face și Evanghelia de astăzi, a Vameșului și a Fariseului. Unul dintre ei, fariseul, era mândru, iar vameșul era smerit.”

Înaltpreasfinția Sa a spus că acest timp de pregătire duhovnicească ne pune înainte modelul vameșului smerit, ca îndemn la îndreptarea vieții și la apropierea de Dumnezeu:

„Domnul Iisus Hristos, fiind pedagogul absolut, ne-a dat două exemple: unul de mândrie și unul de smerenie. Le-a pus unul lângă celălalt, pentru ca mândria, în comparație cu smerenia vameșului, să arate oribil. Bietul vameș nu cuteza să-și ridice capul către cer: «Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului»; fariseul zicea: «Mulțumescu-Ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți; eu sunt un om credincios, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig». Așadar, mândria este cea mai mare patimă, iar smerenia este cea mai mare virtute.”

În continuare, ierarhul a arătat care este sensul duhovnicesc al perioadei Triodului și chemarea concretă adresată fiecărui credincios în această vreme de pregătire pentru Sfintele Paști:

„Acum, când începe perioada Triodului, Sfânta Biserică lucrul acesta ne învață: că tare ar trebui să-l luăm ca exemplu pe vameș, care și-a dat seama că e un păcătos și dorea să se îndrepte. Noi, în cele zece săptămâni câte mai sunt până la Paști, să ne dorim să facem un pas mai aproape de Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să fim milostivi, să ne spovedim bine, să postim și să ne îndreptăm viața noastră.”

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Coste. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Boju, cu filia Boju-Cătun, Protopopiatul Cluj I.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Slujba Parastasului

La finalul Liturghiei, Mitropolitul Clujului a săvârșit slujba Parastasului pentru Episcopul Nicolae Ivan, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc marți, 3 februarie, 90 de ani, și pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit sâmbătă, 31 ianuarie, 15 ani. Cu această ocazie, Părintele Mitropolit Andrei a evocat personalitatea celor doi mari ierarhi ai Clujului.

„Mitropolitul Bartolomeu a scris o poezie intitulată „Anotimpuri”: „Pe-acest mormânt – al cui o fi ? – a nins./ Nu plânge, heruvimul nu s-a stins./ Pe-acest mormânt a răsărit o floare,/ Nu plânge, heruvimul n-o să zboare./ Pe-acest mormânt se scutură cucută./ Nu plânge, heruvimul o sărută./ Pe-acest mormânt s-a vestejit o fragă./ Nu plânge, heruvimului i-i dragă./ Pe-acest mormânt se cântă o colindă./ Nu plânge, heruvimul e-n oglindă./ Pe-acest mormânt nu s-a întâmplat nimic./ O lacrimă se-aprinde-n cerul mic”. Acum noi nu vrem să ne lăudăm, asemenea fariseului din Evanghelia de azi, și să spunem că, totuși, noi facem parastasele la vremea potrivită și ne aducem aminte de cei adormiți, dar cred că, într-adevăr, o facem din sinceră dragoste față de ei. Dumnezeu să-l odihnească pe ctitorul Catedralei, Episcopul Nicolae Ivan, care a făcut multă jertfă, iar pe Mitropolitul Bartolomeu, care a reîntemeiat Mitropolia, și pe el să-l odihnească Dumnezeu cu sfinții Săi”, a spus IPS Andrei.

După slujba Parastasului, la mormintele celor doi ierarhi de vrednică amintire, din cripta de la demisolul Catedralei Mitropolitane, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat un trisaghion.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni și oameni de cultură. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Manifestări cultural-religioase

Pentru a păstra vie memoria celor doi ierarhi, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează o serie de manifestări religioase și culturale menite să evoce personalitatea și activitatea acestora.

Evenimentele au debutat joi, 29 ianuarie, cu Simpozionul și concursul interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania – Vocea din agora cetății” – ediția a IV-a, organizat de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei Clujului.

Marți, 3 februarie, de la ora 10.00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, va avea loc Sesiunea științifică intitulată „Episcopul Nicolae Ivan la nouă decenii de la trecerea la Domnul”, organizată în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”. În cadrul sesiunii vor lua cuvântul: Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, prof. univ. dr. Adrian Opre, şi vor susține comunicări: diac. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, și pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Scurtă biografie

Episcopul Nicolae Ivan (17 mai 1855 – 3 februarie 1936) este reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului (1921), pe care a păstorit-o între anii 1921-1936. Cu un remarcabil har ctitoricesc, acesta a lăsat posterității o moștenire deosebit de valoroasă, concretizată în edificii și instituții fundamentale pentru viața bisericească și culturală a Transilvaniei: actuala Catedrală Mitropolitană din Cluj-Napoca, Reședința Eparhială, prima Academie Teologică (astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă), Revista „Renașterea”, dar, mai presus de toate, împlinirea unui ideal istoric al românilor ortodocși ardeleni – acela de a avea un ierarh al lor în metropola Transilvaniei.

Memoria Episcopului Nicolae Ivan rămâne vie și cunoscută generațiilor tinere, mai ales prin edificii, străzi și evenimente care îi poartă numele: Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, strada „Episcop Nicolae Ivan” din cartierul clujean Mărăști, Festivalul de colinde și tradiții de Crăciun „Episcop Nicolae Ivan” și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a mirenilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, înființată în anul 2025.

Mitropolitul Bartolomeu Anania (18 martie 1921 – 31 ianuarie 2011), tălmăcitor al Bibliei și ctitor remarcabil, a păstorit Arhiepiscopia Clujului cu înțelepciune, timp de 18 ani, în perioada 1993-2011, reușind să dinamizeze activitatea acesteia pentru a răspunde prompt și eficient noilor solicitări ale lumii moderne.

De numele Mitropolitului Bartolomeu Anania se leagă actul istoric de înființare, în 25 martie 2006, a Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din anul 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în baza unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Eparhia și Mitropolia Clujului își au rădăcinile în vechea mitropolie de la Feleac, ctitorită la finele veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită de urmașii lui.

Cei doi vlădici sunt înmormântați în cripta ierarhilor de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, unde își dorm somnul de veci alături de Arhiepiscopul Teofil Herineanu și de Episcopul Vasile Flueraș (Someșanul).

În prezent, în fața Catedralei din Piața Avram Iancu se găsesc statuile celor doi ierarhi. Acestea au fost inaugurate și sfințite în anul 2018, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Astfel, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului a marcat simbolic Centenarul Marii Uniri, prin cultivarea memoriei unor mari oameni ai Bisericii, dar și prin marcarea unor locuri și evenimente simbolice, care ilustrează parcursul celor 100 de ani de la reîntregirea țării. Biografia detaliată a Episcopului Nicolae poate fi consultată AICI, iar a Mitropolitului Bartolomeu AICI.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului