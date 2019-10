Parastas pentru eroii neamului românesc şi victimele regimului comunist. Simpozion la trei decenii de libertate şi democraţie

Vineri, 4 octombrie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, un parastas pentru toţi eroii neamului românesc şi pentru victimele regimului comunist, după care a participat la simpozionul intitulat „Despre eroi, valori, repere, la trei decenii de libertate şi democraţie în Maramureş, susţinut în incinta Catedralei”. Manifestarea a început cu intonarea Imnului Naţional al României, interpretat de Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan.

Simpozionul s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, sub egida Academiei Române, Filiala Cluj, în organizarea Asociaţiei de Turism, Consultanţă şi Implementarea Proiectelor Europene, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţeului Maramureş şi Gazeta de Maramureş, cu participarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Acad. Eugen Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române şi a mai multor personalităţi ale rezistenţei anticomuniste.

La manifestare au participat Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, care a fost şi moderatorul simpozionului, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, precum şi peste 600 de elevi din tot judeţul, adulţi.

La început a fost oficiat un Parastas pentru eroii neamului nostru românesc din toate timpurile, morţi pentru libertatea şi unitatea credinţei noastre ortodoxe strămoşeşti, pentru libertatea, unitatea şi demnitatea neamului nostru românesc, eroii victime ale regimului comunist şi victimele revoluţiei din decembrie 1989, morţi pentru libertate şi demnitate naţională, pentru democraţie.

La începutul simpozionului a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a adus un oamgiu eroilor neamului şi martirilor, în special celor din închisorile comuniste.

„Este un moment de o solemnitate aparte, pentru că în nord-vestul României, unde are aria canonică de păstorire Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, s-a purces la un eveniment inspirat. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului. Trei decenii de libertate. Rămâne de văzut dacă i-am folosit aceşti ani cu responsabilitate şi ne-am îmbogăţit sau am sărăcit.Parţial ne-am îmbogăţit, parţial am sărăcit. Este o analiză de făcut de către specialişti.Oameni cu suflet mare, care ţin sub lupa sufletului, a inimiişi a minţii evenimentele din România şi care simt cu sufletul şi cu inima şi sunt oameni credincioşi, au gândit să acă în toamna acestui an un eveniment consacrat omagierii eroilor şi martirilor care s-au jertfit libertatea şi unitatea credinţei noastre creştine şi pentru demnitatea şi libertatea neamului nostru românesc.”

Un moment aparte a avut loc la începutul simpozionului, când Preasfinţitul Părinte Iustin a oferit ziariştilor creştini Ioana Lucăcelşi soţuluiei Mircea Crişan, organizatorii simpozionului, Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, respectiv Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” pentru organizarea acestui simpozion şi a altor manifestări creştine de-a lungul anilor.

Un alt moment important a fost înmânarea de către preşedintele Consiliului Judeţean,Gabriel Zetea, a titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş” Acad. Eugen Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române, pentru meritele sale ştiinţifice, el fiind un fiu al Maramureşului Voievodal, cu origini în Ieud şi Suciu de Sus.

Cuvântul de deschidere şi de salut a oaspeţilor şi invitaţilor a aparţinut ziaristei Ioana Lucăcel, ale cărei cuvinte au fost şi o lecţie de istorie despre lupta pentru libertate în munţi, în închisori, despre ororile comunismului manifestate de-a lugul a 45 de ani.

A urmat un fragment din filmul documentar care poartă ca titlu numele simpozionului. Tot cu acest titlu a apărut şi o carte document care a fost lansată cu această ocazie.

În cadrul simpozionului s-au adresat tinerilor Arhimandrit Gavriil Burzo, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Treime” Breaza, fost deţinut politic din anul II de seminar, Nistor Man din Tg. Mureş şi Acad. Eugen Burzo, care au relatat despre îndurările crunte din închisorile prin care au trecut, despre metodele folosite de torţionari, despre felul cum decurgeau arestările, despre omorurile din închisori, despre munca ce avea rol de exterminare, precum despre păstrarea credinţei în închisoarile comuniste.

Corul „Angelli” a susţinut şi un moment muzical prin interpretarea mai multor cântece patriotice.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”