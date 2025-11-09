Parastas pentru pacienții trecuți la Domnul în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative din Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2024 – noiembrie 2025

În ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca au fost comemorați pacienții care au trecut la cele veșnice în cadrul instituției medico-sociale, eveniment devenit deja tradiție. În ultimul an, în perioada noiembrie 2024 – noiembrie 2025, au trecut la Domnul 582 de pacienți, din cei aproximativ 800 internați. De la deschiderea centrului, peste 7.800 de pacienți cu boli cronice progresive, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, au primit, în mod gratuit, asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială.

Cu acest prilej, sâmbătă seara, de la ora 18:00, în curtea așezământului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba Parastasului pentru pacienții care au trecut la Domnul, precum și pentru Episcopul Vasile Flueraș (Someșanul), ctitorul centrului.

Din soborul slujitor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui, directorul unității medico-sociale – preotul dr. Bogdan Chiorean, coordonatorul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară – preotul Lorand Emanuel Komives, inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul ISJ Cluj – preotul prof. Marian Sidon și alți clerici.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de mângâiere și îmbărbătare pentru cei prezenți.

Părintele dr. Bogdan Chiorean, directorul centrului, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și angajaților și tuturor celor care, de-a lungul celor 12 ani de la deschiderea centrului, au sprijinit și continuă să sprijine activitățile de îngrijiri paliative. Totodată, a vorbit despre realizările și împlinirile recente – între care se numără inaugurarea și sfințirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, care va deveni funcțional în următoarele luni – dar și despre proiectele de viitor, printre care se află extinderea instituției medico-sociale. Prin construirea unei noi clădiri adiacente, capacitatea Centrului „Sfântul Nectarie” va crește cu 50%.

La evenimentul comemorativ au participat angajații centrului și membri ai familiilor celor care au trecut în veșnicie în cadrul așezământului de îngrijiri paliative.

Sfânta Liturghie de hram

Cu ocazia prăznuirii ocrotitorului spiritual, duminică dimineața, 9 noiembrie, în paraclisul centrului, un sobor de clerici va oficia Sfânta Liturghie.

Scurt istoric

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, care a fost inițiat în anul 2009, de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Construcţia aşezământului a fost continuată şi finalizată în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, sub coordonarea directă a Episcopului Vasile Flueraș (Someșanul), pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Centrul este un proiect unic în zona Transilvaniei şi a fost sfinţit și inaugurat în data de 9 noiembrie 2012, în ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie, când paraclisul Centrului a primit și o părticică din moaștele sfântului ocrotitor. Debutul activității medicale și primirea primului pacient a avut loc în data de 8 mai 2013.

Spitalul și-a deschis activitatea având un număr de 20 de paturi autorizate în regim de spitalizare continuă, în specialitatea îngrijiri paliative. Solicitările tot mai numeroase au făcut ca între anii 2016 și 2017 să fie autorizate încă un număr de 20 de paturi. În 2023, s-au depus actele pentru suplimentare cu 8 locuri, toate saloanele nou obținute fiind făcute pe seama schimbării de destinație și conformație/dotare a unor spații deja existente.

Centrul de îngrijiri paliative asistă anual, în mod gratuit, aproximativ 800 de pacienţi, acordând asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială pacienților cu boli cronice progresive, în special oncologice, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, atât la sediu, în regim de spitalizare continuă, cât și ambulatoriu. În cei 12 ani de la înființare au fost internați peste 7.800 de pacienți.

În prezent, unitatea medicală dispune de 48 de paturi, farmacie, un centru de zi, un paraclis şi o sală de conferinţe. Echipa este formată din aproximativ 50 de persoane: medici, farmacist, asistenți medicali, infirmieri, asistenți sociali, psiholog, preot și personal administrativ, în frunte cu directorul instituției, preotul dr. Bogdan Chiorean. Lor li se alătură constant peste 20 de voluntari, de diverse profesii.

Din anul 2018, în cadrul Centrului își desfășoară activitatea și cursurile Școală Postliceală Sanitară, care poartă numele aceluiași sfânt ocrotitor. Este a doua școală de profil aflată în subordinea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, alături de Școala Postliceală Sanitară „Christiana”.

În prezent, dincolo de activitatea principală prin care instituția asistă pacienți cu boli cronice progresive în stadii avansate de boală, se desfășoară și o intensă activitate educațională. În cadrul Centrului există cursuri de calificare pentru infirmieri, pentru asistenți medicali generaliști (studii postliceale și de licență), pentru medici (studii de licență și programe complementare în vederea obținerii atestatului în îngrijiri paliative), iar, din luna octombrie 2021, stagii de practică pentru studenții mediciniști.

În luna octombrie 2022, în proximitatea Centrului, Consiliul Județean Cluj a pus la dispoziția Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în mod gratuit, un teren necesar în scopul extinderii așezământului. În suprafață de 800 de mp, terenul se află în proprietatea forului administrativ județean. Astfel, prin construirea unei noi clădiri adiacente, capacitatea Centrului va crește cu 50%.

Un proiect devenit realitate – Centrul de îngrijiri paliative pediatrice

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” se află sub patronajul Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, fiind realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, sub directa coordonare a Preasfinţitului Părinte Benedict, azi Episcopul Sălajului, dar în perioada zidirii fiind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi preşedinte al Asociaţiei „Sfântul Nectarie” Cluj.

În toamna anului 2022, la data de 13 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Benedict au pus piatra de temelie pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România.

Edificiul se află în localitatea Sânnicoară, pe strada Eternității, pe un teren de 1.400 mp, donat de familia părintelui Lorand Emanuel Komives, la îndemnul doamnei profesor Şoimiţa Mirela Komives. Iniţiativa edificării unui astfel de spital a avut-o părintele doctor Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, în urma unei nevoi clamate de părinţii copiilor cu boli cronice progresive, aflaţi în imposibilitatea de a găsi un loc de îngrijire în sistemul sanitar existent.

Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice au început abia în luna noiembrie 2023. Astfel, în aproximativ doi ani, în perioada decembrie 2023- septembrie 2025, edificiul a fost construit și dotat cu toate cele necesare, putând găzdui 38 de pacienți.

Clădirea este compusă din demisol, parter, etajul întâi și mansardă. Demisolul cuprinde paraclisul cu hramul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția, la parter sunt saloanele, camera de stimulare senzorială și alte săli de tratament, iar la etajul 1 și la mansardă sunt, de asemenea, saloane și alte spații necesare

În mod profesionist şi pro bono, proiectul centrului a fost realizat de doamna arhitect Cristina Albu (Sin). Sistemele de instalaţii au fost montate de către echipa domnului inginer Dan Şoşa. Cărămida necesară a fost oferită de societatea Cemacon, prin bunăvoinţa domnului director general Daniel Şologon. Execuţia lucrării a fost realizată de către firma Midicons, sub atenta coordonare a domnului inginer Ioan Scuturici, având-o alături pe soţia sa, doamna Emilia Scuturici, care, cu multă generozitate şi disponibilitate, au făcut din acest proiect o prioritate a întregii lor activităţi.

Costurile aferente edificării şi dotării clădirii au fost acoperite exclusiv din donaţii şi sponsorizări, venind dinspre numeroşi oameni de bine.

Centrul a fost conceput conform unui spital care să ofere asistență complexă (medicală, spirituală, socială și psihologică), în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diverse stadii ale bolii care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de adult. În cadrul centrului, copiii vor participa la activități școlare, iar șederile vor fi oferite nu numai pentru tratament, ci și pentru a le da părinților o perioadă de refacere după efortul constant depus pentru copiii lor.

Spitalul „Sfântul Histofor” este al doilea centru dedicat îngrijirilor paliative construit de Arhiepiscopia Clujului, după Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, înființat în anul 2012 de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

La data de 16 octombrie 2025, Centrul a fost inaugurat și sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători.

Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect de suflet o pot face donând în conturile Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, asociație care se ocupă de Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.

Conturile puse la dispoziției sunt următoarele:

Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj

Lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105

Euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

Sau prin SMS, la numărul 8845, cu textul JOY, în valoare de 2 euro.

În prezent, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 62 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește. Astfel, conform datelor de anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, au fost cheltuiți, în scop filantropic, 40.392.686 de lei, fiind ajutate 18.624 de persoane.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului