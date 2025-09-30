Parastas pentru Părintele Gavriil Miholca la Mănăstirea Nicula

Miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 16:00, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj va fi săvârșit parastasul pentru Părintele Gavriil Miholca (1943–1988), la împlinirea a 37 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Originar din localitatea Groșii Țibleșului, județul Maramureș, părintele Gavriil a fost un vrednic slujitor al Bisericii, cunoscut pentru viața sa de rugăciune, pentru râvna pastorală și pentru dragostea jertfelnică față de credincioși. Timp de 15 ani a slujit în parohia Cubleşul Someşan din județul Cluj, unde prin viața și slujirea sa a reînnoit duhovnicește comunitatea, readucând la credință mulți oameni rătăciți și vindecând suflete prin sfat și rugăciune. Retras la Mănăstirea Nicula în ultimii ani de viață, a fost călugărit în 1986 și s-a mutat la Domnul pe 1 octombrie 1988, la doar 45 de ani.

Personalitatea și anii săi de slujire au fost evocați recent la Radio Renașterea de către părintele Cătălin Palimaru, realizator al postului, care a avut-o invitată pe doamna Margareta Florin, fost cadru didactic la școala din Cubleșul Someșan în perioada păstoririi Părintelui Gavriil Miholca. La vârsta venerabilă de acum, profesoara a mărturisit cu emoție despre viața curată și lucrarea de sfințenie a preotului care a marcat comunitatea locală.

Emisiunea poate fi ascultata AICI.

Părintele Gavriil Miholca (1943–1988)

Părintele Gavriil Miholca s-a născut la 10 aprilie 1943, în Groșii Țibleșului, județul Maramureș, într-o familie numeroasă. Din copilărie s-a remarcat prin seriozitate și credință, iar în tinerețe a lucrat pe șantierele din Târgu Lăpuș. Îndrumat de mari duhovnici ai vremii, a urmat Seminarul Teologic de la Curtea de Argeș, pe care l-a absolvit în 1971 ca șef de promoție, cu nota 10.

După finalizarea studiilor, episcopul Teofil Herineanu l-a numit pentru o scurtă perioadă diacon și secretar la Centrul eparhial din Cluj, precum și eclesiarh la Catedrala Arhiepiscopală. Dorința sa a fost însă să slujească într-o parohie grea, astfel că, din toamna anului 1971, a fost trimis preot în satul Cubleşul Someşan, județul Cluj.

Timp de 15 ani, prin muncă, rugăciune și predică, părintele Gavriil a reușit să transforme radical comunitatea: a readus la credință familii rătăcite, a reconstruit biserica și casa parohială și a ridicat moral și spiritual întreaga parohie. Era un preot respectat, căutat pentru sfat și rugăciune de oameni din întreaga țară.

În 1985, din cauza bolii, s-a retras la Mănăstirea Nicula, unde a fost călugărit în 1986. A trecut la Domnul pe 1 octombrie 1988, la doar 45 de ani, lăsând amintirea unui preot luminat, cu viață curată și slujire exemplară.

Astăzi, părintele Gavriil Miholca rămâne un reper de credință și jertfelnicie, iar mulți dintre cei care l-au cunoscut cred că într-o zi va fi cinstit oficial ca sfânt al Bisericii.