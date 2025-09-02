Părintele Andrei Ioan Oros a trecut la cele veșnice

Luni, 1 septembrie 2025, părintele Andrei Ioan Oros a trecut la Domnul, la vârsta de 80 de ani.

Născut în 1 septembrie 1945, în localitatea Aluniș din județul Cluj, părintele și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. După absolvirea studiilor teologice la Sibiu, a fost hirotonit preot pentru Parohia Boian, Protopopiatul Turda, unde a slujit până în 1991. Ulterior, a fost profesor de Religie la Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, iar din 1996 și până la pensionare, preot de slujire caritativă la Spitalul Clinic Județean de Urgență. După anul 2002, a rămas aproape de credincioși ca preot pensionar la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur.

„În numele tuturor preoților clujeni, transmitem familiei îndoliate compasiunea noastră și îl rugăm pe Dumnezeu să primească sufletul părintelui Andrei Ioan în Împărăția Sa”, a transmis părintele protopop Alexandru Ciui.

Slujba de înmormântare va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, miercuri, 3 septembrie, de la ora 13.00, în Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

(Sursa: Protopopiatul Cluj-Napoca)