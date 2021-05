Părintele Mitropolit Andrei, la hramul bisericii din satul natal

În Duminica a doua după Paşti, numită şi Duminica Tomii, 9 mai 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în satul natal, Oarța de Sus, jud. Maramureș, cu prilejul hramului bisericii parohiale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Toma.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, pe altarul de vară al bisericii parohiale. Din soborul slujitor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, consilierul eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, pr. Virgil Jicărean, protopopul de Chioar, pr. Nicolae Petruș, protopopul de Dej, pr. Ioan Buftea, preotul paroh Vlad Dumitru, alături de alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre bucuriile sfinte.

Totodată, Mitropolitul Clujului a mulțumit domnului ing. Mircea Lețiu, pentru ca a facut posibil ca și în acest an Sfânta Lumina de la Ierusalim să ajungă, de la București, și in Transilvania.

Dăm slavă lui Dumnezeu că, pentru a zecea oară, sunt la acest hram, în această localitate, localitatea natală a Înaltpreasfințitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului m-am ocupat de aducerea Sfintei Lumini în zonă; al doisprezecelea an consecutiv s-a întâmplat acest lucru. Și anul acesta am fost la București, am poposit la Sibiu și la Cluj, apoi la Satu Mare, unde toți delegații din toate zonele, veniți la aeroporturi, au luat Lumina Sfântă și au dus-o la ei, în bisericile lor, pentru ca preoții să dea Lumina mai departe credincioșilor, a declarat pentru Radio Renașterea Ing. Mircea Lețiu.