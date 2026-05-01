Părintele Mitropolit Andrei – Mă rog ca Radio Renașterea să ducă mai departe multă mângâiere tuturor creștinilor

Ce face postul nostru de radio? Nimic altceva decât împlinește o lucrare mare și binecuvântată: transmite cuvântul lui Hristos către toți cei care doresc să-l asculte.

Pe calea undelor, Radio Renașterea propovăduiește cuvântul cel mântuitor lăsat nouă de Domnul nostru Iisus Hristos și aduce în sufletele oamenilor lumină, pace, nădejde și mângâiere. Aceasta este menirea lui și aceasta este frumusețea acestei slujiri.

Radio Renașterea nu oferă doar cateheză și învățătură duhovnicească, ci îi ajută pe oameni să cunoască lucrurile frumoase, să fie mai buni, mai sociabili, mai aproape de aproapele lor și mai lucrători ai faptelor bune. Cei care slujesc aici sunt misionari ai binelui, străjeri care binevestesc, care îi învață pe oameni ceea ce este frumos și folositor sufletului și îi îndeamnă să se ferească de ceea ce le poate vătăma viața lăuntrică.

Îi binecuvintez pe toți cei care trudesc în această lucrare sfântă și le spun să fie conștienți că fac slujba lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu Se va lăsa dator.

Mă rog ca Radio Renașterea să ducă mai departe multă mângâiere tuturor creștinilor care îl ascultă și tuturor celor care, prin cuvântul bun, își deschid inima spre Dumnezeu.

La împlinirea celor 27 de ani de emisie, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra acestui post de radio și ne rugăm ca lucrarea lui să rodească în continuare, spre binele oamenilor și spre slava lui Dumnezeu.

Cu arhierească binecuvântare,

† Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului