Părintele Niculai Buda, ctitorul Bisericii „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, a trecut la cele veșnice

Cu profund regret și durere în suflet, dar cu nădejdea în mila și mângâierea lui Dumnezeu, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului anunță trecerea la cele veșnice a Părintelui Niculai (Nicolae) Buda, ctitorul Bisericii „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, care s-a mutat la Domnul în dimineața zilei de luni, 27 octombrie 2025.

Părintele s-a născut la 6 decembrie 1954, în satul Ungureni, comuna Cupșeni, județul Maramureș, din părinții Petru și Ana, tatăl său fiind cântăreț bisericesc. După absolvirea școlii generale din satul natal, a urmat Seminarul Teologic Ortodox din Cluj (1969–1974) și Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1975–1979), unde și-a susținut lucrarea de licență intitulată „Cinci cateheze ale Sfântului Simeon Noul Teolog, traducere și comentar”, coordonată de reputatul bizantinolog Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae.

În același an, 1979, s-a căsătorit cu doamna preoteasă Raveca Buda, iar familia lor a fost binecuvântată cu doi fii, Cristian-Nicolae și Adrian-Ioan. Tot atunci, tânărul teolog Nicolae Buda a primit Taina Preoției, fiind hirotonit la 15 august 1979, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prin punerea mâinilor Preasfințitului Justinian Chira Maramureșeanul, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia.

Hirotonirea s-a făcut pe seama Parohiei Ortodoxe Sălicea (Protopopiatul Turda), unde a slujit până în 1982. Între 1982 și 1988, a fost duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde a predat discipline precum Studiul Vechiului și Noului Testament, Explicarea Apostolilor și Evangheliilor duminicale, Catehism și Administrație parohială.

Între 1989 și 1990, a fost secretar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar în paralel a slujit ca preot îmbisericit la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca (1984–1987) și la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (1987–1990).

Ulterior, a fost preot slujitor la Parohia „Sfântul Ilie” (1990–1994) și apoi preot paroh la Parohia „Nașterea Domnului” (1994–2019), unde a ctitorit și înălțat un impunător lăcaș de cult.

Prin vrednicia și dăruirea sa, a fost chemat din nou în administrația eparhială: protopop al Protopopiatului Cluj II (2004–2009) și inspector eparhial (2009–2016). După pensionarea din 2019, a continuat să slujească în parohia sa, atâta vreme cât sănătatea i-a permis.

Părintele Niculai Buda rămâne în memoria tuturor ca un slujitor harnic al Sfântului Altar, un părinte duhovnicesc blând și înțelept, care și-a împlinit misiunea cu smerenie și dragoste față de Dumnezeu și semeni.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui va fi depus în Biserica „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, iar funeraliile se vor desfășura după următorul program:

Miercuri, 29 octombrie, și joi, 30 octombrie, ora 19:00 – slujbele priveghiului;

Vineri, 31 octombrie 2025, ora 12:00 – Slujba înmormântării, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

După slujba prohodului, înhumarea va avea loc în Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul vrednicului Său slujitor în pacea și lumina Sa cea veșnică și să aducă mângâiere familiei îndurerate, clerului și credincioșilor pe care i-a păstorit cu dragoste.