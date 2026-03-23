Părintele profesor Stelian Tofană, invitat la Parohia Ortodoxă Română din Baden bei Wien

Parohia Ortodoxă Română Baden bei Wien, din Austria, organizează în perioada 27–29 martie o serie de evenimente duhovnicești și culturale, la care este invitat părintele profesor universitar doctor Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Programul manifestărilor va începe vineri, 27 martie, de la ora 19:00, cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, oficiată în sobor, la care va participa și părintele profesor Stelian Tofană.

Activitățile vor continua sâmbătă, 28 martie, de la ora 16:00, când va avea loc conferința intitulată „Relațiile dintre părinți și copii, mai au un viitor?”, susținută de părintele profesor Stelian Tofană.

În duminica de 29 martie, de la ora 11:00, părintele profesor Stelian Tofană va participa la Sfânta Liturghie săvârșită în sobor, adresând credincioșilor și un cuvânt de învățătură.

Evenimentele vor avea loc la locul de slujire al parohiei din Oberwaltersdorf, Badener Straße 28, cod poștal 2522, fiind dedicate credincioșilor români din comunitatea ortodoxă din zonă.