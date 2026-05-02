Părintele Vasile Beni: „La Bistrița, Radio Renașterea rămâne un far călăuzitor pentru credincioși”

„Dragi și bunii noștri credincioși, Hristos a înviat!

Suntem într-o zi de binecuvântată sărbătoare și îi felicit cu drag pe toți ostenitorii acestei misiuni sfinte — redactori, tehnicieni, preoți și voluntari — care, prin lucrarea lor, devin împreună-lucrători cu Dumnezeu.

Îi felicit, de asemenea, și pe toți ascultătorii fideli, cei care, zi de zi, dau sens misiunii acestui radio, pentru că Radio Renașterea este o lumină în sufletele celor care caută alinare, înțelepciune, rugăciune și adevăr.

Fie ca acest radio să rămână mereu un far călăuzitor, o chemare la rugăciune și un sprijin în întărirea credinței.

Ani mulți și binecuvântați tuturor!”

Părintele Vasile Beni
Preot paroh la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” (Coroana), Bistrița

