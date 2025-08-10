Parohia „Adormirea Maicii Domnului” se pregătește de hram, cu invitați de seamă și program duhovnicesc

La Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Postul Maicii Domnului este trăit, an de an, în rugăciune și evlavie, cu slujbe și întâlniri duhovnicești menite să pregătească marea sărbătoare a hramului.

Așa cum este tradiția, în fiecare seară din acest post, preoții și credincioșii se adună la Paraclisul Maicii Domnului, iar la final ascultă cuvântul de învățătură al unui invitat. Preoți și slujitori ai altarului împărtășesc credincioșilor gânduri pline de har, îndemnuri la rugăciune și mărturii despre mijlocirea Maicii Domnului în viața noastră.

Seria întâlnirilor a fost deschisă pe 6 august de Protos. Natanael Zamfirache, de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Duminică, 10 august, invitații serii au fost Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, și Arhidiaconul Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea.

În cuvântul de învățătură, Părintele Dumitru Cobzaru a vorbit despre rugăciunea Maicii Domnului:

Maica Domnului este pururea rugătoare, iar în iconografie ea este înfățișată, de pildă la Mănăstirea Nicula, ca Maica Domnului Oranta – Pururea Rugătoare, iar în pântecul ei este pictat Pruncul Iisus binecuvântând. La această icoană grecii îi spun Platytera – sau Stăpâna, Doamna Cerului. Este pictată așa pentru că ea este pururea rugătoare. Cum credeți că se ruga Maica Domnului? Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, ne spune că Maica Domnului se roagă lui Dumnezeu ca Hristos să ia chip în noi. Ce înseamnă aceasta? Maica Domnului se roagă să devenim asemenea ei, iar noi să-L avem pe Iisus Hristos în noi.

Programul continuă luni, 11 august, când slujba Paraclisului Maicii Domnului va fi oficiată de Arhimandritul Grigorie Maja, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, care, la final, va rosti și cuvântul de învățătură.

Miercuri, 13 august, sărbătoarea continuă în parohie cu un invitat special – Arhimandritul Samuel Cristea, fost duhovnic al Colegiului Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” și Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care va oficia slujba Paraclisului Maicii Domnului, iar la final va rosti și un cuvânt de învățătură.

Zilele hramului debutează joi, 14 august, de la ora 18:00, cu Vecernia Mare cu Litie, și continuă cu Prohodul Maicii Domnului. Invitat va fi Pr. Marius Ciprian Pop, care, pe lângă slujirea și cuvântul de învățătură, va dărui credincioșilor și un concert de pricesne, ce va încununa întreaga zi. După Prohod, va avea loc și o procesiune cu icoana Maicii Domnului, în sobor de preoți și credincioși.

În ziua de 15 august, când Biserica Ortodoxă prăznuiește marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, și zi în care parohia își va serba hramul, invitat va fi Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Programul liturgic va începe la ora 8:30 cu Acatistul Adormirii Maicii Domnului, urmat, de la ora 9:30, de Sfânta Liturghie. Sărbătoarea va fi încununată de un concert de pricesne susținut de interpreta de muzică populară Alice Ghile.

Scurt istoric

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, situată pe strada Govora, nr. 19, în cartierul clujean Mănăștur, a fost construită între anii 1950-1961, prin contribuția financiară a mănăşturenilor, în timpul păstoririi preotului Emil Mureşan, unul dintre cei 38 preoţi greco-catolici semnatari ai actului de revenire la Biserica Ortodoxă din octombrie 1948. Lăcașul de cult a fost sfinţit la data de 1 octombrie 1961, de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu, vrednic de amintire.

În anul 2012 a fost inițiat un amplu program de reaşezare arhitectonică şi renovare capitală a bisericii și în special a picturii în tehnica frescă, realizată sub coordonarea părintelui arhidiacon dr. Nicolae Bălan. De asemenea, au fost înnoite icoanele de pe catapeteasmă, fiind pictate de George Romilă din Piatra Neamț, iar în pridvor a fost realizată în tehnica mozaic scena „Adormirii Maicii Domnului” de către Anca Mihăilă.

Au fost executate lucrări de retencuire, izolare termică, refațadizare, au fost înlocuite uşile exterioare ale bisericii cu uşi din stejar sculptat pe ambele feţe, s-au schimbat toate geamurile și ușile, dar și mobilierul bisericesc. Cele trei clopote au fost reaşezate pe structuri metalice şi acţionate electric. Totodată, biserica a fost placată în interior cu piatră naturală de Viștea, iar în exterior cu granit; acoperișul a fost înlocuit cu tablă plană de cupru. Au fost reamenajate curtea interioară, aleile pietonale și curtea Monumentului Eroilor și s-a îmbrăcat în piatră de Vrața masa Sfântului Altar. Toate aceste lucrări și multe altele au avut loc sub oblăduirea părintelui paroh dr. Dănuţ Liviu Hognogi, care este și protoiereul Protopopiatului Cluj I, sprijinit în slujire de pr. Vasile Roman și pr. prof. dr. Dorin Ielciu. De asemenea, aici slujește și pr. Șova Dorin, decanul de vârstă al preoților clujeni și slujitor al Altarului Bisericii, care, în 6 august, a împlinit 54 de ani de preoție.

Mai multe fotografii: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Cluj-Napoca.