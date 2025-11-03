Parohia Micșunești – între melos bizantin și rânduială athonită | Constantin Grigore

Într-o lume tot mai dezorientată și grăbită, în care sacrul este adesea uitat sau înlocuit cu forme de spiritualitate superficială, există locuri în care rânduiala, rugăciunea și frumusețea liturgică sunt păstrate cu evlavie și fidelitate. Una dintre aceste oaze duhovnicești este Biserica din Micșuneștii Mari, situată în județul Ilfov, comuna Nuci. Aceasta a fost construită în 1743, făcându-se remarcată prin ornamente deosebite în piatră și pictura murală, executată în spiritul epocii de către zugravul Popa Dima.

Aici, părintele paroh Cranta Caesar a închegat o comunitate dinamică ce îndrăgește profund melosul bizantin și rânduiala athonită, transformând fiecare slujbă într-o urcare pe muntele Tabor al harului. Această biserică este impunătoare atât prin stilul brâncovenesc și pictură, cât și prin duhul cântării care o umple. În ea, fiecare detaliu liturgic este păstrat cu o strictețe care nu izvorăște din formalism, ci din iubire pentru frumusețea și profunzimea Ortodoxiei. Rânduiala athonită, moștenire a Sfântului Munte, se simte în ritmul lent și pătrunzător al slujbelor, în lungimea citirilor, în repetarea rugăciunilor inimii, dar mai ales în tăcerea care spune mai mult decât cuvintele.

Melosul bizantin, cântarea cu rădăcini în primele veacuri creștine, nu este doar un acompaniament sonor al slujbei, ci un mod de rugăciune în sine. Prin el, psalmodia devine o scară către cer, iar sufletul, purtat de glasul psaltului George Grăjdan cu ucenicii, urcă spre liniștea cea de sus. În această biserică, fiecare irmos, tropar, condac sau stihiră este interpretat nu doar cu meșteșug, ci cu rugăciune, ceea ce conferă cântării o putere tainică și înălțătoare. Îi amintim aici și pe membrii Grupului Iacov Protopsaltul (condus de Marin Pîntea), pe dirijorul Corului Tronos Junior ( Ioan Balaban), care împreună cu dl Grăjdan au creat o adevărată școală de psaltichie, axată pe interiorizarea cântării ca rugăciune neîncetată.

Este vădit că monahismul athonit a lăsat o amprentă profundă asupra comunității de aici. Ceasurile, Vecerniile, Utreniile și Sfânta Liturghie se succed cu o rânduială atent respectată, dar niciodată seacă. Ele devin un mod de viață, o liturghie continuă a inimii. Duhovnicul acestei comunități, părintele Cranta Caesar, adânc înrădăcinat în tradiția aghiorită, cultivă printre credincioși dorința pentru osteneală, pentru nevoință și pentru rugăciunea isihastă.

Cei care pășesc în această biserică nu vin doar „să asiste” la o slujbă, ci să participe cu toată ființa la o taină care transfigurează. Mulți dintre ei, obișnuiți cu fastul lumesc sau cu ritmurile grăbite ale vieții moderne, sunt surprinși inițial de simplitatea și sobrietatea acestui loc. Însă, treptat, această simplitate devine un liman, un refugiu, o chemare spre apofatismul tăcerii.

Aici, timpul liturgic nu curge după ceasul lumii, ci după ceasul veșniciei. Slujbele de noapte, privegherile, posturile și rugăciunile neîntrerupte creează un alt fel de realitate, una în care sufletul se poate auzi pe sine și în care Dumnezeu pare mai aproape, mai viu.

Parohia Micșunești are o pagină de YouTube unde pot fi urmărite privegherile de noapte și crâmpeie din sfintele slujbe, oferind credincioșilor ocazia de a se împărtăși din frumusețea și liniștea rugăciunii, chiar și de la distanță.

Această comunitate este, în esență, o poartă către Tradiția vie a Ortodoxiei. Ea nu este doar un lăcaș de cult, ci un izvor de viață duhovnicească, un loc în care cântarea bizantină și rânduiala athonită nu sunt elemente exotice sau arhaice, ci respirația zilnică a unei comunități vii.