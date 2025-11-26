Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Cluj-Mănăștur desfășoară campania filantropică „Masa bucuriei de Crăciun”

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul clujean Mănăștur a lansat campania „Masa bucuriei de Crăciun”, un proiect filantropic dedicat familiilor din parohie care se confruntă cu dificultăți financiare, probleme medicale sau alte situații vulnerabile.

Proiectul filantropic este organizat la inițiativa pr. paroh Dan Cismaș și cu implicarea Consiliului Parohial și a Comitetului de Femei al parohiei, care susțin constant activitățile de întrajutorare ale comunității.

Campania își propune să ofere beneficiarilor o masă completă de Crăciun, gătită integral, astfel încât sprijinul să fie cu adevărat folositor pentru persoanele vârstnice, bolnave sau care nu pot găti singure.

Fiecare pachet alimentar include:

un platou tradițional (1,8 kg) cu produse specifice sărbătorilor

salată de boeuf

1 litru de ciorbă de perișoare

20 de sarmale cu ciolan

un chec

o sticlă de suc

o prescură

Costul unui pachet este de 250 de lei/familie. Cei care doresc să ofere masa de Crăciun unei familii se pot înscrie la pangarul bisericii, unde donațiile sunt înregistrate pe bază de chitanță.

Dacă în Sâmbăta Mare au fost sprijinite 60 de familii, parohia își propune ca, în Ajunul Crăciunului, campania să ajungă la 100 de familii.

Campania se desfășoară până duminică, 21 decembrie.