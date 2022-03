Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Mănăștur a trimis un camion cu produse necesare, în Ucraina

În seara zilei de 8 martie, după o călătorie de 15 ore, dintre care jumătate petrecute prin birourile vamale, între fel și fel de hârtii și declarații, am ajuns în Ciudei, unde am fost întâmpinați de părinții parohi și de foarte mulți frați români. Mi-a mers la inimă o vorbă pe care am auzit-o în repetate rânduri din gura fraților din Ciudei: „Mulțumim din inimă de daruri! Înseamnă că frații români nu ne-au uitat!” – Preotul Dan Cismaș, parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca.

Credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, sub coordonarea preotului paroh Dan Cismaș, au trimis marți, 8 martie 2022, în Ucraina, un camion cu produse alimentare și igienico-sanitare. Comunitatea creștinilor din cartierul Mănăștur este înfrățită cu Parohia „Sfântul Nicolae” din localitatea ucraineană Ciudei, fapt pentru care clujenii s-au mobilizat într-un timp foarte scurt, pentru a-i sprijini pe apropiații lor afectați de conflictele armate din țara vecină.

Urmând îndemnul și exemplul părintelui Mitropolit Andrei, care încă din primele zile de după izbucnirea războiului din Ucraina s-a gândit la modul concret în care putem să-i ajutăm pe frații noștri ucraineni, parohia noastră a organizat o colectă alimentară și de materiale sanitare, pentru comunitatea românească din comuna Ciudei, regiunea Cernăuți, Ucraina. Gândul acesta a plecat de la faptul că parohiile noastre sunt înfrățite, iar părintele Nicolae Popescu, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Ciudei, ne-a prezentat care ar fi nevoile comunității. În nouă zile am reușit să strângem aproximativ 15 tone de alimente și produse sanitare și de igienă:1504 L de ulei, 1316 kg de zahăr, 2120 kg de făină,1070 kg de făină de mălai, 1978 de pungi de paste făinoase, peste 10.000 de conserve, foarte, foarte multe dulciuri și, de asemenea, foarte, foarte multe produse de igienă, șampon, săpun lichid, pastă de dinți. Cuantumul tuturor acestora depășește suma de 150.000 RON, a transmis pentru Radio Renașterea preotul Dan Cismaș.

În zilele următoare, toate aceste produse urmează să fie împărțite în 800 de pachete, care vor fi apoi oferite familiilor din Ciudei, iar restul vor fi împărțite școlilor, grădinițelor și căminului de bătrâni din aceeași localitate.

Bunul Dumnezeu a lăsat să vină asupra noastră un război fratricid, care aduce și o criză umanitară asupra țării noastre. Dar Dumnezeu nu ne lasă nicicând și, cu atât mai mult acum, când vedem și dragostea fraților noștri ortodocși români. De dincolo, din România, nu ne-au uitat pe noi, românii de aici, de la Cernăuți. Părintele Dan Cismaș, din prima zi când a auzit această noutate de la televizor, a sunat și a întrebat: „Părinte, fraților, cu ce putem să vă ajutăm?” Și i-am explicat care este situația aici. Astfel, a găsit de cuviință să-i roage pe enoriașii săi să adune câte ceva fiecare, iar Dumnezeu ne-a ajutat ca să ajungă acest convoi umanitar de la Cluj până în comuna noastră românească din Ciudei, să-i bucurăm pe creștinii de aici și mai ales pe copilașii comunității noastre. Vă rugăm să ne pomeniți în sfintele voastre rugăciuni. Să vă rugați pentru noi, căci numai puterea lui Dumnezeu va putea opri această vărsare de sânge cruntă. – a transmis protoiereul Nicolae Popescu, parohul bisericii„ Sfântul Ierarh Nicolae” din comuna Ciudei, Ucraina.

Comunitatea din Ciudei, raionul Storojîneț, regiunea Cernãuți, numără aproximativ 2 000 de credincioși ortodocși români.