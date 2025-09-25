Parohia „Sf. Ap. Toma” din Cluj își prăznuiește hramul

Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca își va sărbători hramul la începutul lunii octombrie, cu două zile de rugăciune și pelerinaj. Deși Sfântul Apostol Toma este prăznuit în Biserica Ortodoxă la 6 octombrie, comunitatea parohială va marca sărbătoarea în avans, prin aducerea spre închinare a Sfintelor Moaște ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul și prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești.

Programul hramului

Sâmbătă, 4 octombrie, ora 16:00

Sosirea delegației de la Mănăstirea Bistrița (Vâlcea), cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.

Sfintele odoare vor fi așezate spre închinare în biserică și vor rămâne până luni seara, 6 octombrie.

Duminică, 5 octombrie

Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pe tot parcursul zilelor de hram, biserica va rămâne deschisă permanent, pentru ca fiecare credincios să se poată ruga și să primească binecuvântare. Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, precum și la moaștele Sfântului Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”.

Despre Sfintele Moaște aduse la închinare

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (sec. IX), mare nevoitor și apărător al cinstirii sfintelor icoane, este cinstit în mod deosebit în Țara Românească. Cinstitele sale moaște se află la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, fiind prilej de mângâiere și întărire pentru nenumărați pelerini. Prezența lor, în zilele hramului, este o chemare la rugăciune, la întărirea credinței și la pace sufletească.

Sfântul Luca al Crimeei (1877–1961), arhiepiscop și chirurg, mărturisitor al lui Hristos în veacul XX, este iubit de credincioși pentru grija sa față de bolnavi și pentru minunile săvârșite cu cei care îi cer ajutorul cu credință. El este cinstit ca doctor fără de arginți, împletind știința medicală cu iubirea creștină.

Sfântul Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, este cunoscut prin întâlnirea sa cu Hristos Cel Înviat și prin mărturisirea: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. Ocrotirea sa peste această parohie clujeană cheamă credincioșii la o credință vie, la curajul de a căuta adevărul și la mărturisirea lui Dumnezeu în viața de zi cu zi.

Scurt istoric

Parohia clujeană „Sfântul Apostol Toma” a fost înfiinţată în anul 1993. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1996, iar un an mai târziu au demarat lucrările de ridicare a lăcașului de cult, prin jertfa și osteneala preotului paroh Dănuț Goga. Acestea au fost finalizate în anul 2005, iar în septembrie 2006, lăcașul a fost sfinţit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Biserica, situată pe Calea Dorobanților, a fost construită în formă de cruce și are o singură turlă. Un element unic în arhitectura sa îl constituie mozaicurile exterioare, care îi reprezintă pe cei doisprezece Apostoli.

Începând cu anul 2017 au fost executate lucrări de renovare a exteriorului bisericii și s-a amenajat demisolul pentru activități cu tinerii, lăcașul fiind resfințit la data de 22 aprilie 2018, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, și cu Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române al Spaniei și Portugaliei.

Comunitatea parohială este păstorită de preoții Dănuț Goga și Marius Goga.