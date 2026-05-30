Parohia „Sfânta Treime” din Baciu își sărbătorește hramul în a doua zi de Rusalii

Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Baciu își va sărbători luni, 1 iunie 2026, în a doua zi de Rusalii, hramul bisericii, ocrotită de Preasfânta Treime.

Cu acest prilej, credincioșii din Baciu și din localitățile învecinate sunt invitați să participe la sărbătoarea comunității, fiind încurajați să poarte costume populare, în semn de prețuire față de tradițiile și valorile creștinești ale satului românesc.

Sfânta Liturghie va începe la ora 10:00 și va fi săvârșită de un sobor de preoți. Invitatul special al evenimentului este părintele profesor universitar doctor Ioan Chirilă.

După slujbă, credincioșii vor fi invitați în curtea bisericii la tradiționala agapă frățească, unde vor fi serviți cu vin și cozonac, într-un moment de comuniune și bucurie împărtășită.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să participe la această sărbătoare pentru a se bucura împreună de hramul bisericii și de binecuvântarea praznicului Preasfintei Treimi.