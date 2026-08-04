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Activități parohiale | Eveniment

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bistrița organizează tabăra „Școala inimii”

de | aug. 4, 2026

Parohia Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bistrița organizează, în perioada 10–14 august, prima ediție a taberei de zi „Școala inimii – Creștem frumos împreună”, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

Activitățile se vor desfășura zilnic, între orele 9:30 și 16:00, la biserica de pe strada Mărășești nr. 3–5 și vor cuprinde cateheze, momente de rugăciune, cuvinte pentru suflet, ateliere de dezvoltare personală, activități artistice și creative, întâlniri dedicate tradițiilor și poveștilor, jocuri, mișcare, vizite și alte surprize pregătite pentru cei mici.

Participarea este gratuită, iar organizatorii pun la dispoziție 50 de locuri.

Înscrierile se desfășoară în perioada 3–7 august, iar coordonatorii proiectului sunt părintele dr. Emanuel Vidican și profesoara Mirela Rus.

Prin această inițiativă, Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” își propune să le ofere copiilor un cadru în care să îmbine jocul și prietenia cu formarea duhovnicească și descoperirea valorilor creștine, într-o atmosferă de comuniune și bucurie.

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