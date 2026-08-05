Parohia „Sfântul Nicolae” din Cluj-Napoca organizează Școala de vară „Bucuria Credinței”

Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 10–14 august 2026, cea de-a IX-a ediție a Școlii de vară „Bucuria Credinței”, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

Activitățile se vor desfășura zilnic, între orele 15:00 și 18:00, la biserica parohiei situată pe strada Horea nr. 44.

Programul cuprinde ateliere de pictură, modelaj și muzică, activități sportive, vizionări de filme, jocuri în aer liber și alte activități recreative și educative, desfășurate într-un cadru prietenos și apropiat de valorile creștine.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță activă și folositoare, în care să îmbine jocul, creativitatea și comuniunea cu formarea duhovnicească.

Înscrierile se pot face la pangarul bisericii sau contactându-l pe părintele Florin Daniel, la numărul de telefon 0745 541 755.