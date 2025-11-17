Pas important pentru Școala „Sfântul Stelian”: din 2026 primește elevi de gimnaziu, după evaluarea ARACIP

Vizită ARACIP la Școala Primară „Sfântul Stelian” Bistrița, în vederea autorizării pentru ciclul gimnazial

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița a primit, recent, vizita a doi evaluatori experți ai Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în cadrul procedurii de autorizare a nivelului gimnazial. Vizita reprezintă un pas esențial în dezvoltarea instituției, marcând finalul unei perioade intense de pregătire administrativă și pedagogică.

Pe durata evaluării, experții ARACIP au analizat infrastructura școlii, condițiile logistice, dotările și resursele educaționale, documentele administrative, precum și capacitatea unității de a implementa standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare. La final, evaluatorii au confirmat că toți indicatorii solicitați au fost îndepliniți.

Părintele Tudor Mudure, managerul Școlii „Sfântul Stelian”, a subliniat importanța acestui moment pentru comunitatea educațională:

„Rezultatul vizitei ARACIP confirmă eforturile susținute din ultimele luni. Suntem recunoscători pentru profesionalismul și rigoarea experților și ne bucurăm că școala noastră este pregătită să facă pasul firesc către dezvoltarea ciclului gimnazial. Începând cu anul școlar 2026-2027, școala noastră va primi și elevi în clasa a V-a. Aceștia vor fi îndrumați de o echipă de profesori foarte bine pregătiți, cu experiență vastă și dedicați formării unor elevi responsabili, încrezători și competitivi. Ne propunem să dezvoltăm în continuare un mediu educațional sigur, modern și primitor, în care fiecare copil să fie sprijinit să își descopere potențialul.”

Școala Primară „Sfântul Stelian” Bistrița funcționează sub autoritatea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și își desfășoară activitatea în conformitate cu normele Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Misiunea școlii reste aceea de a construi un mediu educațional sigur, modern și prietenos, în care fiecare copil să fie încurajat să își valorifice potențialul și să se formeze ca un tânăr responsabil și încrezător.

Scurt istoric

Recepția la terminarea lucrărilor de reabilitare și construcție a imobilului Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, situat în municipiul Bistrița, pe strada Alexandru Odobescu, nr. 4, a avut loc în data de 7 septembrie 2023. Lucrările efectuate au permis configurarea suprafețelor utile astfel încât beneficiarii să desfășoare activități educative în condiții optime și la standarde ridicate.

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării a fost semnat de către reprezentanți ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu dirigintele de șantier, beneficiarul lucrării, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Bistrița, ai Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud, reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița al județului Bistrița-Năsăud, precum si de către constructor, reprezentanții firmelor de instalații și reprezentanți din partea proiectanților.

Clădirea, monument istoric de secol XIX, a intrat în proces de reabilitare totală în anul 2017, iar lucrările efectuate au vizat înlocuirea acoperișului, reabilitarea fațadelor, montarea scării de evacuare în caz de incendiu, recompartimentări la interior, înlocuirea pardoselilor, geamurilor, ușilor interioare și exterioare, instalațiilor la interior (sanitare, termice, electrice, sistem de detecție, semnalizare alarmare la incendiu, retea de hidranti interior, rețea structurată voce-date, sistem de supraveghere video, sistem de alarmare la efracție, sistem de sonorizare ambientală), montarea centralelor de încălzire, precum și amenajarea curții și a terenului de sport. Lucrările efectuate au fost realizate cu sprijinul Guvernului României – prin Secretariatul de Stat pentru Culte – , Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Primăriei Municipiului Bistrița și a altor binefăcători.

Centrul social-educativ „Grigore Pletosu” găzduiește de la începutul anului școlar 2023-2024 activitatea Școlii Primare „Sfântul Stelian” Bistrița. Pe viitor se are în vedere extinderea școlii la ciclul gimnazial și liceal, dar și implementarea unui variat program de activități extracurriculare.

Școala funcționează pe principiul subordonării ierarhice si al ascultării canonice față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, desfășurându-și activitatea sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Managerul școlii este preotul Tudor Mudure-Iacob, iar directorul instituției de învățământ este prof. înv. Irina Matei.