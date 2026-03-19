Pas înainte pentru extinderea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”

Joi, 19 martie 2026, Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) necesar extinderii cu un nou corp de clădire a Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” a fost avizat favorabil de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Prin edificarea acestei construcții adiacente, capacitatea Centrului se va dubla.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Este o veste bună și un pas înainte important pentru acest așezământ care continuă să fie un adevărat loc de sprijin și alinare pentru persoanele care se confruntă cu boli cronice progresive. Creșterea capacității de găzduire, prin extinderea Centrului pe terenul oferit de forul administrativ județean, este esențială, având în vedere faptul că, din păcate, numărul celor aflați în situații medicale dificile continuă să crească. Rămânem un partener convins al tuturor proiectelor și inițiativelor derulate de această unitate.”

Pentru susținerea investiției, Consiliul Județean a transmis, fără plată, din proprietatea privată a județului Cluj în proprietatea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului un teren în suprafață totală de 2.285 mp, în scopul extinderii activității Centrului de Îngrijiri Paliative ,,Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. De altfel, forul administrativ județean s-a implicat activ, încă de la început, în demersul de înființare a Centrului, unitate dedicată pacienților cu afecțiuni oncologice sau alte afecțiuni grave, sens în care, în anul 2007 a pus la dispoziție, tot în mod gratuit, terenul necesar derulării proiectului, unic în această zonă a Transilvaniei.

Clădirea care urmează să fie construită pe str. Ialomiței nr. 17, cu regimul de înălțime S+P+3E, va putea găzdui 48 de pacienți și va fi deservită de 40 de persoane, personal propriu. Totodată, vor fi amenajate spații verzi și alei de incintă, precum și 21 de parcări la subsolul imobilului și cinci parcări exterioare, din care două vor fi destinate persoanelor cu dizabilități.

Centrul de Îngrijiri Paliative ,,Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca asigură asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială pacienţilor cu boli cronice progresive, în special oncologice, în stadii avansate de evoluţie. Acesta a fost inaugurat în anul 2012 și cuprinde o unitate cu 48 de paturi în regim de spitalizare continuă, farmacie cu circuit închis, un centru de zi, un paraclis şi o sală de conferinţe. Serviciile medicale sunt completate de o asistență religioasă și psihologică ce nu se limitează la pacienți, ci cuprinde și aparținătorii.