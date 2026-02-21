„Pași spre Înviere” – concert de muzică bizantină, la Cluj-Napoca

Artista Maria Coman aduce la Cluj-Napoca concertul de muzică bizantină „Pași spre Înviere – o călătorie spirituală și culturală”, un eveniment dedicat perioadei pregătitoare pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Spectacolul va avea loc marți, 17 martie 2026, de la ora 19.00, la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Concertul propune o incursiune în universul muzicii bizantine, într-un demers artistic care îmbină tradiția, rugăciunea și expresivitatea interpretării contemporane. Invitat special al evenimentului este actorul Adrian Titieni, iar concertul se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Turneul național „Pași spre Înviere” include mai multe orașe din țară, printre care Sibiu (8 martie), Baia Mare (19 martie), Suceava (21 martie), Brașov (23 martie), București (31 martie), Oradea (2 aprilie), Iași (5 aprilie) și Timișoara (23 aprilie).

Evenimentul de la Cluj-Napoca are ca partener media Radio Renașterea.

Concertul se dorește a fi mai mult decât un simplu moment artistic – o invitație la reflecție, la trăire interioară și la parcurgerea, prin muzică, a drumului spiritual care conduce spre bucuria Învierii.

Bilete: https://m.iabilet.ro/bilete-cluj-napoca-pasi-spre-inviere-maria-coman-122993/?utm_source=HPMobile&utm_medium=mobile&utm_campaign=&utm_term=