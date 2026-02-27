Radio Renașterea

Comunicate de presă

Patriarhia Română îndeamnă la respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți

de | feb. 27, 2026

Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional.

Din anul 1958 până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi. Una dintre consecințele dramatice ale acestui fenomen și care poate fi observată în prezent este criza demografică actuală, reflectată într-un spor natural negativ, care conduce la diminuarea populației noastre cu aproximativ un milion de persoane pe deceniu.

Potrivit învățăturii de credință ortodoxe, viața umană începe din momentul zămislirii, iar copilul nenăscut este persoană cu suflet viu. Avortul reprezintă suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață. Acest adevăr este mărturisit de Sfânta Scriptură: „din pântecele maicii mele Dumnezeul meu ești Tu” (Psalmi 21, 10) și „înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit” (Ieremia 1, 5).

Patriarhia Română consideră că „Marșul pentru Viață”, ajuns la cea de-a 16-a ediție – care are loc pe tot parcursul lunii martie, în peste 1.100 de localități din țară –, constituie o inițiativă benefică, menită să atragă atenția asupra respectării dreptului la viață al copiilor nenăscuți și asupra gravei crize demografice care afectează societatea românească. De asemenea, evenimentul promovează solidaritatea și sprijinul acordat femeilor aflate în criză de sarcină.

În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Patriarhia Română îndeamnă toate eparhiile să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate, să încurajeze tații copiilor nenăscuți să își asume responsabilitatea firească față de mamă și copil și să ofere, prin intermediul parohiilor, mănăstirilor și centrelor social-filantropice ajutor material și îndrumare sufletească, pentru ca viața copilului să fie ocrotită prin solidaritatea ambilor părinți și a comunității.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

