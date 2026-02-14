Patriarhul Daniel l-a primit în vizită pe Mitropolitul Pantelimon de Veria

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit vineri în vizită la Reședința Patriarhală pe Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania din Biserica Ortodoxă a Greciei.

Înaltpreasfinția Sa se află la București pentru a participa la Târgul de Turism al României și la lansarea documentarului „Nectarul iertării – Sfântul Nectarie de la Eghina”, realizat de Trinitas TV.

„Este un moment foarte important în care putem să ne promovăm județul și zona în care se află mitropolia noastră, atât din punct de vedere istoric și turistic, cât și din punct de vedere religios. Cel mai important obiectiv este Altarul Sfântului Apostol Pavel pe care și Preafericirea Voastră îl cunoașteți”, a spus Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania.

Cu această ocazie, au fost evidențiate bunele relații dintre Patriarhia Română și Biserica Ortodoxă a Greciei, care se materializează și prin numărul mare de pelerini români care vizitează anual Grecia.

Pelerinaj în comuniune

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat rolul Agenției Basilica Travel, care desfășoară pelerinaje atât în Grecia, cât și în alte locuri sfinte.

„Constatăm că la noi sunt parohii care formează grupuri de pelerini și unii au mers de 5-6 ori în pelerinaj în aceeași țară. Sunt mulți pensionari care nu au avut șansa în tinerețe să meargă în Țara Sfântă sau în Grecia și acum, pentru că sunt prețuri acceptabile, se bucură și se vede în viața parohiilor că acești pelerini devin mai activi, mai solidari între ei, pentru că stau o săptămână sau 10 zile într-un pelerinaj și se creează o comuniune”, a subliniat Părintele Patriarh.

Preafericirea Sa a spus că atunci când turiștii își fac semnul crucii, nu mai sunt simpli turiști, ci pelerini.

„Este foarte important pentru parohii și pentru mănăstiri, pentru că este o experiență nouă și se leagă prietenii. Pelerinajele sunt o formă de apropiere nu numai între Biserici, ci și între ierarh, cler și credincioșii mireni”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că anul 2027 a fost dedicat de Sfântul Sinod cooperării dintre clerici și mirenii în Biserică.

Mitropolitul Pantelimon i-a mulțumit Patriarhului României pentru primire și pentru participarea constantă la Congresul Științific Internațional Pavleia, desfășurat în Grecia.

Anterior primirii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Mitropolitul de Veria, Naousa și Kampania s-a întâlnit cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.