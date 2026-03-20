Patriarhul Daniel transmite condoleanțe după accidentul naval din Portul Midia

de | mart. 20, 2026

Mesaj de condoleanțe după accidentul naval petrecut în Portul Midia

Am aflat cu adâncă întristare de tragicul accident naval petrecut în portul Midia, județul Constanța, în urma căruia cinci persoane și-au pierdut viața.

În aceste momente de grea încercare, adresăm sincere condoleanțe familiilor îndoliate şi ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și pace sufletească.

Cu speranță în iubirea milostivă a Domnului Iisus Hristos, înălțăm rugăciuni ca El să odihnească sufletele celor adormiți întru nădejdea Învierii, așezându-i împreună cu drepții în lumina și pacea Împărăției cerurilor.

Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa foto: Pexels

z

Mai multe din Patriarhia română
Luna pentru Viață 2026 în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Luna pentru Viață 2026 în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

În perioada 1–31 martie 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în întreaga eparhie se desfășoară o nouă ediție a „Lunii pentru Viață”, perioadă dedicată promovării valorii și demnității vieții umane. Sub...