Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Comunicate de presă

Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la moartea Cardinalului Lucian Mureșan

de | sept. 25, 2025

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj de la condoleanțe la moartea Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

„Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România”, se arată în mesajul Preafericirii Sale.

Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a trecut la cele veșnice în data de 25 septembrie.

Mesajul integral:

București, 25 septembrie 2025

Membrilor Sfântului Sinod al
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Preasfințiile Voastre,

Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Cardinalului Lucian Mureșan în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Comunicate de presă
CTP – Anunț începere an școlar 2025

CTP – Anunț începere an școlar 2025

Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunță publicul călător că numărul mijloacelor de transport în comun aflate în circulație se va suplimenta cu aproximativ 25%, incepand cu data de 08.09.2025, ca urmare a începerii anului școlar. Noile programe vor putea fi...